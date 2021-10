https://mundo.sputniknews.com/20211014/condenan-a-la-jefa-del-sindicado-ruso-alianza-de-medicos-a-un-ano-de-restriccion-de-libertad-1117101552.html

Condenan a la jefa del sindicado ruso Alianza de Médicos a un año de restricción de libertad

MOSCÚ (Sputnik) — Un tribunal de Moscú sentenció a una de las doctoras del opositor Alexéi Navalni, y la jefa del sindicato Alanza de Médicos, Anastasia... 14.10.2021

rusia

alexéi navalni

En particular, la médica tiene prohibido abandonar su vivienda entre las 22:00 y las 6:00, asistir a eventos masivos y salir fuera de Moscú. Debe comparecer mensualmente ante la inspección penal responsable de vigilar el cumplimiento de la condena.La Fiscalía había pedido para la líder del sindicato un año y ocho meses de restricción de libertad.Según la acusación, tras los llamados de Vasílieva, numerosas personas, entre ellas positivas de COVID-19, acudieron a las protestas no autorizadas del pasado 23 de enero, creando así "un peligro de contagio en masa".La defensa de Vasílieva tiene la intención de apelar la decisión del tribunal, comunicó a Sputnik su abogado, Dmitri Dzhulái.Bajo los mismos cargos fueron sentenciados previamente partidarios de Navalni como su hermano, Oleg (un año de prisión suspendida), su portavoz Kira Yarmysh (1,5 años de libertad restringida) y sus colaboradores Liubov Sobol (1,5 años de libertad restringida) y Nikolái Liaskin (un año de libertad restringida), así como varios activistas más.Los pasados 23 y 31 de enero, así como el 2 de febrero, en Rusia tuvieron lugar protestas no autorizadas para exigir la liberación de Navalni, detenido a su regreso de Alemania, donde estuvo hospitalizado desde agosto de 2020 tras un supuesto envenenamiento con una sustancia tóxica.

rusia, alexéi navalni