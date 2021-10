https://mundo.sputniknews.com/20211014/colombia-y-guatemala-acuerdan-mantener-cooperacion-en-varios-frentes-1117130549.html

Colombia y Guatemala acuerdan mantener cooperación en varios frentes

Colombia y Guatemala acuerdan mantener cooperación en varios frentes

BOGOTÁ (Sputnik) — Los Gobiernos de Colombia y Guatemala acordaron mantener el trabajo conjunto en la lucha contra las drogas, fortalecer el comercio y...

"Quiero destacar que estaremos firmando un memorando de entendimiento de cooperación policial, donde tendremos no solamente todo el apoyo de las distintas unidades, sino también el hecho de compartir formación e información también ayuda a enfrentar el crimen transnacional", dijo Duque en una declaración conjunta con Giammattei, transmitida vía streaming.Según Duque, la colaboración en seguridad entre Colombia y Guatemala "está en su mejor momento histórico", no solamente porque Colombia ha acompañado "toda la formación de capacidades para interdicción aérea contra el narcotráfico, sino también el entrenamiento de los miembros de las unidades aéreas de las distintas fuerzas en Guatemala para poder adelantar operaciones de alta complejidad, incluyendo las operaciones que requieren capacidad de visión nocturna".Por su parte, Giammattei hizo un llamado a los países consumidores de alcaloides, en particular Estados Unidos, para que persigan las finanzas de los grupos narcotraficantes y las debiliten, como parte de la lucha conjunta contra ese fenómeno."Quiero lanzar un mensaje a los grandes países consumidores, especialmente Estados Unidos", para que realicen "la persecución del dinero" de las estructuras narcotraficantes y así ayuden a que "las estructuras criminales se debiliten".Asimismo, planteó una reunión regional, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), para hablar sobre la situación hemisférica en la lucha contra las drogas, propuesta que respaldó Duque.Por otra parte, el mandatario colombiano señaló que en materia comercial se prepara "una misión empresarial de Colombia" que se reunirá con sus pares en Guatemala para seguir fortaleciendo los lazos comerciales.Igualmente, los presidentes Duque y Giammattei hablaron sobre la importancia de capitalizar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el fin de disponer de una herramienta financiera para la etapa de reactivación tras la pandemia y para poder impulsar acciones contra el cambio climático.Asimismo, ambos presidentes coincidieron en la importancia de promover la producción de cafés especiales, ya que Colombia y Guatemala son de los principales productores mundiales de la bebida tipo gourmet.Giammattei, que llegó en la noche del 13 de octubre a Bogotá, mantendrá una visita de dos días, previa a la cual los cancilleres de Colombia y Guatemala se reunieron con el objetivo de ultimar detalles para dicho encuentro entre él y Duque.

