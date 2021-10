https://mundo.sputniknews.com/20211014/catolicos-de-haiti-y-representantes-de-sector-femenino-se-distancian-de-consejo-electoral-1117112923.html

Católicos de Haití y representantes de sector femenino se distancian de Consejo Electoral

Católicos de Haití y representantes de sector femenino se distancian de Consejo Electoral

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — La Conferencia Episcopal de Haití y otros sectores de la sociedad civil tomaron distancia de la formación del nuevo Consejo... 14.10.2021, Sputnik Mundo

El 10 de octubre el primer ministro Ariel Henry envió una misiva a representantes de varios sectores para que designaran a tres personalidades, de los cuáles el gobierno seleccionará a uno para integrar el comité de los comicios."Es fundamental que los próximos miembros del Consejo Electoral Provisional inspiren cierta confianza a la población", dijo en la carta el titular, que aspira a una participación masiva de la población en los ejercicios democráticos.Sin embargo, un día después de la fecha límite propuesta por las autoridades para los nombramientos, varios gremios negaron su participación.Las organizaciones feministas Fanm yo la, Fanm deside, Femmes en Démocratie y SOFA rechazaron integrarse pues "la coyuntura no es apropiada para que el sector femenino esté representado en el CEP", expresaron en una declaración que circula en las redes sociales.Mucho antes del plazo final la Conferencia de Rectores, Presidentes y Directores de Instituciones de Educación Superior de Haití, criticó el apuro en la formación de la estructura electoral, alegando que irrespetaba el acuerdo nacional firmado el 11 de septiembre, el cual establece como primer paso la formación de un nuevo Gobierno.Mientras, la Asociación Nacional de Medios Haitianos no negó su participación aunque indicó que no podrían cumplir la fecha límite.La conformación del CEP es el primer paso para el proceso electoral que deberá llevarse a cabo en el segundo semestre del próximo año, según anunció Henry.El asesinado presidente Jovenel Moïse también enfrentó retos con esta estructura, cuyos miembros no pudieron juramentarse ante el Tribunal de Casación, y que luego fueron despedidos por la administración de Henry.

haití

