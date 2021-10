https://mundo.sputniknews.com/20211014/birmex-espera-recibir-en-noviembre-el-resto-de-las-vacunas-acordadas-sputnik-v-1117131797.html

Birmex espera recibir en noviembre el resto de las vacunas acordadas Sputnik V

MOSCÚ (Sputnik) — Los laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) esperan que, en el próximo mes de noviembre, Rusia le suministre la cantidad... 14.10.2021, Sputnik Mundo

El 14 de octubre, Birmex firmó un acuerdo de cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), en Moscú, con el fin de llevar a cabo el "proceso de transferencia tecnológica y analítica para la producción de la vacuna" contra el COVID-19 Sputnik V en territorio mexicano.En julio pasado los laboratorios de Birmex enviaron a Rusia las pruebas piloto de envasado de Sputnik V, para que el el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya —diseñador de la vacuna— las certificara."Nos habían dicho hace dos semanas que el componente uno había sido favorable, aceptable, y hoy nos confirmaron que el componente número dos ya también ha sido aceptado, que está dentro de la normatividad y que ya estamos en condiciones para poder iniciar el proceso de envasado en México", anunció el doctor Zenteno.El próximo paso, indicó, será "acordar con el Fondo ruso una línea de tiempo que nos va a permitir que ellos nos manden la cantidad de (...) 'la vacuna a granel' que requieren, y nosotros ya haríamos el llenado de los frascos".Aprobación de la OMSLa demora en la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se debe a motivos comerciales, opinó el director de Birmex."Desde mi particular punto de vista como director general del Birmex, creo que es un tema de orden comercial, no de un orden científico", dijo en declaraciones a Sputnik.El titular de Birmex confía en que la OMS "apruebe lo más rápido posible" a Sputnik V al igual que el fármaco chino CanSino, "para que no se mezcle lo comercial con lo científico".Zenteno Santaella caracterizó la vacuna rusa de "confiable y eficaz"."No podemos bloquear una o dos vacunas por un tema de orden comercial", lo que, según el director de Birmex es "poco serio, poco responsable, en condiciones de pandemia".Plataforma de distribuciónEl Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) espera que México se convierta en una plataforma donde se envase la vacuna anticovid rusa Sputnik V para distribuirla entre los países de la región, y los laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) están interesados en este proyecto, declaró Pedro Zenteno Santella."Nosotros consideramos que en enero ya estamos nosotros terminando el contrato mexicano si es necesario envasarlo en México. Si no, en enero ya estamos envasando (la) vacuna Sputnik V en México para su venta a Centroamérica y el Caribe, (...) fuera del contrato", apuntó el doctor Zenteno.En las próximas semanas, según el director de Birmex, México y Rusia van a acordar el calendario de entregas del resto de las vacunas —tanto envasadas como, según se expresa Zenteno, "a granel"— para completar el contrato inicial.Además, en el marco del acuerdo, se va a establecer "una ruta de capacitación de los compañeros para el proceso de transferencia tecnológica" y analítica.La idea es, como explicó, habilitar a los especialistas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) para que puedan ellos mismos dar su visto para la comercialización de las vacunas envasadas por Birmex, sin necesidad de que estas sean enviadas a Rusia para certificación por el Instituto Gamaleya (diseñador de la vacuna) y de allí de vuelta a México.

