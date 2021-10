Bancada oficialista cierra filas en contra del aborto en El Salvador

¿Que qué pienso del tema aborto?, me acaban de preguntar.



Soy categórico:

NO ESTOY A FAVOR DE NINGÚN TIPO DE ABORTO.



Y mientras yo esté en la @AsambleaSV, no se aprobará ninguna ley que lo despenalice.



La @BancadaCyan lo tiene claro. No hay nada más que decir al respecto.