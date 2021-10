Zajárova llama a medios británicos a disculparse por publicaciones falsas sobre Sputnik V

https://mundo.sputniknews.com/20211013/zajarova-llama-a-medios-britanicos-a-disculparse-por-publicaciones-falsas-sobre-sputnik-v-1117037023.html

"Si la ética profesional basada en los estándares periodísticos aún significa algo para los medios británicos, todavía tienen la oportunidad de mantener su honor y respeto por los lectores y pedir disculpas a los desarrolladores de vacunas rusas", escribió la portavoz en su canal de Telegram.El tabloide The Sun, al referirse a fuentes propias, publicó que Rusia robó la fórmula de la vacuna de la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca para desarrollar su vacuna anticovid Sputnik V, la noticia fue replicada por otros medios, incluido el periódico Daily Express.El martes pasado Daily Express se disculpó por hacerse eco de una noticia de The Sun, reconoció que el artículo contenía información falsa y, en señal de disculpa, publicó una declaración del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en ruso) que financió los ensayos clínicos de Sputnik V."Cuando publicaron esa noticia extremadamente falsa que se convirtió en una absoluta tontería ni siquiera la comentamos ni publicamos desmentidos ya que supusimos que los británicos averiguarían por sí mismos, cuál tipo de información reciben", indicó Zajárova.También agregó que los periodistas de Daily Express, "tuvieron la decencia de disculparse".En cuanto al "periódico sensacionalista" como bautizó la portavoz el medio The Sun, "como un fuente original de la desinformación, el tabloide aparentemente no pidió disculpa, justo sólo se limitó a hacer correcciones en el texto original de la publicación, citando el comunicado del RDIF".Zajárova explicó que, además de The Sun, medios como The Independent, Edinburgh Evening News y otros también deberían disculparse y añadió que "calificarlos de creíbles es ahora muy imprudente".En abril el director del Centro ruso de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, Alexandr Guíntsburg, contándole a esta agencia el mito más divertido en su opinión sobre Sputnik V, volvió a contar la historia de que los piratas informáticos rusos robaron el plan de desarrollo de la vacuna AstraZeneca y señaló que esta información le hizo reír.

alberto.r Zajarova ya lo están haciendo, pidiendo disculpas por noticias falsas

1

maría zajárova, noticias falsas, sputnik v (vacuna), astrazeneca