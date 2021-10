¿Una bandera republicana en el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional de España?

- Tío, que no puedes ser Republicano y piloto de la patrulla Aguila.



- 🦅🛩️ Como que no? Y el 12-O voy a desplegar la bandera Republicana 💜💛❤️ en el centro de Madrid



- Acho, no hay huevos...

- 🦅🛩️... pic.twitter.com/UEc6ysRtjh