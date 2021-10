https://mundo.sputniknews.com/20211013/un-actor-estadounidense-se-convierte-en-el-humano-mas-longevo-en-viajar-al-espacio--fotos-video-1117078029.html

Un actor estadounidense se convierte en el humano más longevo en viajar al espacio | Fotos, video

Un actor estadounidense se convierte en el humano más longevo en viajar al espacio | Fotos, video

WASHINGTON (Sputnik) — El actor estadounidense William Shatner, de 90 años, conocido por su papel icónico del capitán James Kirk en la serie de televisión... 13.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-13T17:01+0000

2021-10-13T17:01+0000

2021-10-13T17:18+0000

ciencia

🚀 conquista espacial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1117079419_0:102:3179:1890_1920x0_80_0_0_5e264b6bb4a74d49316211bd49c2be2a.jpg

El nonagenario actor saludó afectuosamente al dueño de Blue Origin, el magnate Jeff Bezos, y le agradeció: "Lo que me has dado es la experiencia más profunda que puedo imaginar".Shatner y otras tres personas despegaron de un sitio de lanzamiento en el desierto en el estado de Texas para un vuelo suborbital de 10 minutos que incluyó varios minutos de flotación ingrávida a unas 60 millas de altura, ampliamente considerado como el límite entre la atmósfera y el espacio de la Tierra.Las imágenes del video mostraron la cápsula de la tripulación en forma de cúpula separada del cohete, flotando en el espacio a medida que la velocidad disminuía a cero antes de comenzar un descenso controlado ralentizado por cohetes y, finalmente, una caída de tres paracaídas."Miras hacia abajo, está el azul allá abajo y el negro allá arriba (...) está la madre Tierra y la comodidad, y hay, ¿hay muerte? No lo sé, pero, ¿es la muerte? ¿Así es la muerte? (...) Fue tan conmovedor; esta experiencia, fue algo increíble", comentó Shatner cubierto de polvo mientras era entrevistado por Bezos.El actor describió al cielo como un "edredón azul que tenemos a nuestro alrededor".El legendario "capitán Kirk" pudo finalmente comandar una nave espacial, luego de hacerlo toda la vida en la ficción, y sus tripulantes fueron la vicepresidenta de Blue Origin, Audrey Powers, la cofundadora de la compañía satelital de imágenes de la Tierra Planet, Chris Boshuizen, y el ejecutivo francés de atención médica Glen de Vries.Se trató del segundo vuelo tripulado de Blue Origin.La primera misión fue en julio y llevó al fundador de la empresa, Jeff Bezos, a su hermano Mark, al adolescente holandés Oliver Daemen y al aviador Wally Funk.A los 82 años, Funk ostentaba el récord como el ser humano más viejo en el espacio hasta el vuelo de este 13 de octubre de Shatner.

https://mundo.sputniknews.com/20211005/cineastas-rusos-a-bordo-de-la-nave-soyuz-ms-19-se-dirigen-a-la-eei-1116740840.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🚀 conquista espacial