Rusia invita a los países miembros de la ONU a rechazar el uso de armas espaciales

ONU (Sputnik) — Rusia llama a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a comprometerse con rechazar cualquier uso de armas... 13.10.2021, Sputnik Mundo

En particular, Moscú propone "no crear, no ensayar y no desplegar armas espaciales de cualquier tipo de base con cualquier objetivo, incluida la defensa antimisiles, así como en calidad de sistemas antisatélite, para el uso contra blancos en la Tierra o en el aire; y eliminar los sistemas similares que los Estados ya poseen", explicó Vorontsov en un comunicado.

