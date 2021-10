https://mundo.sputniknews.com/20211013/revelan-una-pieza-clave-para-la-furtividad-del-dron-ruso-ojotnik--video-fotos-1117022862.html

Revelan una pieza clave para la furtividad del dron ruso Ojotnik | Video, fotos

Revelan una pieza clave para la furtividad del dron ruso Ojotnik | Video, fotos

Una de las principales críticas hacia el nuevo dron de ataque ruso S-70, mejor conocido como Ojotnik, era su presunta falta de furtividad, causada, entre otras... 13.10.2021

Los diseñadores de la aeronave explicaron que, tal y como se estipulaba en un principio, el primer Ojotnik que realizó los vuelos de prueba no era la versión final del dron, puesto que su principal función era precisamente la puesta en prueba de algunos de sus elementos.De hecho, la maqueta con la apariencia final que tendrá este dron de ataque ya se ha mostrado en varias ferias aeronáuticas y, entre otros avances, la maqueta venía con una tobera plana. Ahora, los creadores de esta aeronave mostraron esta tobera en tamaño real y explicaron cómo funciona.Tal y como se puede apreciar en el video (a partir del minuto 17:37), los ingenieros usan una versión a escala de esta tobera para realizar toda clase de pruebas. Así, todos los tubos que están conectados a esta tobera en miniatura sirven para tomar medidas de diferentes parámetros. De tal modo, los creadores del Ojotnik pueden ahorrar tiempo y dinero al no tener que crear las toberas en tamaño real para todas las pruebas y simplemente pueden fabricar las toberas ya finalizadas.A partir del minuto 20:55 del video se puede observar la imitación del funcionamiento del motor a la velocidad de crucero del dron. Poco más tarde los productores del programa realizan un experimento visual: agregan unas cintas rojas alrededor de la tobera, que al funcionar, elimina solo las cintas centrales sin afectar a las laterales. Eso demuestra que la salida de los gases de escape se produce de una manera focalizada sin dispersarse por los lados.Es una característica de suma importancia, puesto que dentro de la tobera están instalados unos elementos especiales que enfrían el aire que sale por ella. De tal modo, el motor se hace menos visible para los misiles con cabeza de guiado por infrarrojos y por el radar.Más tarde, en el minuto 23:11, se demuestra la maqueta en tamaño real, que también tiene una particularidad en términos de fabricación. Y es que fue construida con una impresora 3D y está hecha de una aleación de titanio. Uno de los principales diseñadores del Ojotnik destacó que las piezas que se pueden ver en el video no son unas maquetas y no están pensadas para pruebas, sino para ser instaladas en el siguiente S-70 de serie.Los diseñadores también explicaron que ya son varios conjuntos de toberas los que tienen finalizados, aunque su principal objetivo ahora mismo es entablar su fabricación en masa, lo cual indica que el dron S-70 Ojotnik también se fabricará en serie y no será un mero prototipo.La tobera plana ya se podrá ver en la segunda unidad del S-70 que ya se está fabricando. Otra particularidad que tendrá es la ausencia de la cámara de postcombustión, así como la falta de empuje vectorial. Eso se debe al hecho de que el dron no será supersónico y que su principal enfoque será la furtividad, no la maniobrabilidad.

