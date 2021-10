https://mundo.sputniknews.com/20211013/monreal-promete-que-morena-no-se-confrontara-con-amlo-aunque-tengan-opiniones-diferentes-1117081834.html

Monreal promete que Morena no se confrontará con AMLO aunque tengan opiniones diferentes

Monreal promete que Morena no se confrontará con AMLO aunque tengan opiniones diferentes

El senador mexicano Ricardo Monreal dijo que continuará peleando por convertirse en el candidato de Morena a la presidencia de México en 2024

"Voy a luchar y a la buena puedo ganar sin que genere ninguna crispación. Yo no he declinado nunca, hubo una encuesta en la Ciudad de México que yo nunca acepté", dijo en referencia a la elección en 2018 de Claudia Sheinbaum como candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.Las declaraciones del titular de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano se dieron en conversación con la prensa luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendiera en su conferencia matutina del 12 de octubre que el candidato presidencial del partido sea elegido mediante una encuesta."Creo que hay que buscar métodos que mejor satisfagan y que mejor puedan dejar a los simpatizantes y militantes satisfechos, tienen que modificarse los estatutos en un congreso de Morena y ahí serán los delegados que definan", opinó Monreal.Además, adelantó que el partido gobernante celebrará pronto un congreso nacional, donde será ineludible el tema del mecanismo que se seguirá para elegir a su abanderado presidencial para los comicios de 2024, que renovarán al titular del ejecutivo federal.No obstante, Monreal aseguró que es necesario ahuyentar cualquier riesgo de ruptura en el partido, además de expresar su respeto por Sheinbaum y por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien calificó como uno de los mejores colaboradores de López Obrador.También sostuvo que no busca enemistarse con el presidente ni separarse de los puntos de vista expresados por el mandatario."Nosotros no vamos a confrontarnos con el presidente, nunca vamos a apartarnos de una opinión de él, aunque tenemos nuestra opinión", apuntó."Su opinión es muy fuerte, yo le diría que la mayoría de simpatizantes de Morena está atento a su comentario, a su dicho, a su expresión, a su opinión, y obviamente es muy fuerte dentro de Morena. Lo consideran y consideramos como un activo y un líder legítimo del movimiento con autoridad moral y legitimidad política", subrayó.

