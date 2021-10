https://mundo.sputniknews.com/20211013/migrante-venezolano-recibe-el-primer-permiso-por-proteccion-temporal-en-colombia-1117092878.html

Migrante venezolano recibe el primer permiso por protección temporal en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, entregó el primer permiso por protección temporal para ciudadanos venezolanos, mediante el cual se... 13.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

colombia

migrantes

El ciudadano venezolano Óscar Enrique Soto, quien lleva siete años radicado en Colombia, fue el primer acreditado como beneficiario del Estatuto expedido por el Gobierno Nacional para solucionar la situación de los inmigrantes provenientes de Venezuela.Soto recibió el documento por parte de Duque, quien llegó a su lugar de residencia, en la aldea El Marqués, del municipio de la Calera, vecino de Bogotá, junto con Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.El permiso permite a los inmigrantes venezolanos estar de manera regular hasta por diez años en el territorio nacional.Según el Gobierno, el objetivo de otorgar, de forma gratuita, un permiso "constituye no solo un gesto emblemático de solidaridad y fraternidad, sino también la no criminalización del ingreso o permanencia irregular de personas y el respeto al principio de no devolución en materia de refugiados".A la fecha ya son más de un 1.382.000 los venezolanos inscritos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y de ellos más de 320.000 ya realizaron su Registro Biométrico y están a la espera de la entrega de su documento.

venezuela

colombia

venezuela, colombia, migrantes