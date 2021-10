https://mundo.sputniknews.com/20211013/los-ninos-toreros-y-una-polemica-desatada-en-los-tribunales-de-peru-1117093184.html

Los niños toreros y una polémica desatada en los tribunales de Perú

En 2016 el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al Estado peruano prohibir la formación de niños y adolescentes como toreros, prohibir su participación en los espectáculos taurinos en condición de toreros, y prohibir su participación en las corridas porque, según considera, los expone "a un elevado riesgo de accidentes" y a la "extrema violencia de la tauromaquia".Amparados en tal recomendación, activistas por los derechos del niño y animalistas presentaron en 2017 una demanda judicial para que la sugerencia de la ONU se convirtiera en ley."Es importante que las instituciones peruanas ratifiquen que estos espectáculos son violentos, nadie fiscaliza estos eventos donde se expone a los niños, incluso se hace concursos con ellos", dijo a The Associated Press Kelly Maguiña, una contadora y activista del grupo Acho sin Toros.Después de cuatro años de espera, se conoció el fallo en primera instancia del Segundo Juzgado Constitucional de Lima; pero la disputa no terminó ahí.El juez constitucional Jonathan Valencia declaró fundada parte de la demanda en julio de 2021: prohibió la formación de los niños toreros, pero no negó su entrada a las corridas. En cambio, ordenó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que fiscalice las corridas de toros para controlar que no se incurra "en alguna clase de explotación laboral infantil".A su vez, Valencia exigió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que inicie proyectos y programas para "evitar la enseñanza de actividades con contenido violento que perjudiquen su desarrollo psíquico y físico" de niños, niñas y adolescentes. A ambas entidades, el juez pidió que formulen un proyecto de ley teniendo en cuenta las recomendaciones al Estado peruano que realizó en 2016 la ONU.La decisión judicial trajo aplausos y críticas. Jorge Flores, del grupo Perú Antitaurino, indicó que la decisión es "incompleta" porque se permite que los pequeños asistan a los espectáculos, a los que calificó de "torturas".Fernando Rubio, de la Escuela Taurina de Lima, declaró al diario local El Comercio, que los niños se forman como toreros con autorización de sus padres y que al inicio torean a becerros. Además, esta sentencia en primera instancia fue apelada por el MIMP y MTPE. Se debe esperar que una Sala Constitucional de Lima analice el caso y resuelva.

