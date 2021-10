https://mundo.sputniknews.com/20211013/las-calles-de-bolivia-se-llenan-de-wiphalas-en-apoyo-al-gobierno-democratico-1117020726.html

Las calles de Bolivia se llenan de wiphalas en apoyo al Gobierno democrático

Luego de semanas en que la oposición simpatizante con el golpe de 2019 intentó rearticularse, la población boliviana dio muestras de que no desea perder la...

Cientos de miles de personas y wiphalas marcharon por las ciudades de Bolivia, en una jornada convocada por el expresidente Evo Morales para defender esta bandera oficial del Estado Plurinacional, la cual fuera mancillada días atrás por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y sus seguidores. La movilización tuvo también la finalidad de defender al Gobierno de Luis Arce, seriamente amenazado por un reciente intento de rearticulación de la oposición simpatizante con el golpe de Estado de 2019.Arce fue el principal orador del encuentro, que reunió a decenas de miles de personas del campo y de la ciudad en la plaza San Sebastián, en el centro cochabambino. Fue acompañado del expresidente Morales (2006-2019), quien había invitado a la población a través de sus exitosas redes sociales. También estuvieron en la tarima senadores, diputados y líderes de organizaciones sociales, cuyas bases estaban abajo, haciendo flamear miles de wiphalas.Bajo un sol implacable, que antes del mediodía marcaba 33 ºC, el presidente, Luis Arce, se permitió por primera vez dejar el tono conciliador que lo caracteriza. Ante las permanentes y desencajadas amenazas de los sectores golpistas de volver a actuar igual que en noviembre de 2019, endureció sus palabras y desafió a la oposición a hacer respetar "en las calles" el voto del pueblo que lo trajo a la presidencia 11 meses atrás.El presidente dijo a la multitud que la wiphala "es símbolo de unidad, de lucha, de resistencia de los pueblos de América Latina. La wiphala se respeta", remarcó.Arce se refirió a quienes "no entienden nuestros orígenes, ignoran de dónde venimos y no quieren comprender nuestras raíces. La wiphala refleja nuestras raíces. Es un lenguaje que nos muestra el camino de la unidad, de la resistencia, de la lucha".El enfrentamiento por la wiphala volvió a hacerse evidente el 24 de septiembre pasado, día del departamento de Santa Cruz. Luis Fernando Camacho, su actual gobernador, se hizo famoso en 2019, como uno de los artífices del golpe, cuando era presidente del Comité Pro Santa Cruz. Por ello es parte de la causa judicial que investiga su rol en la ruptura del orden constitucional.Aquel día, los seguidores de Camacho descendieron violentamente la wiphala que flameaba en la plaza 24 de Septiembre. Para ellos, es una bandera que representa solamente a los pueblos quechuas y aymaras de las tierras altas bolivianas, grupos poblaciones a los cuales en Santa Cruz tradicionalmente discriminaron, llamándolos "collas", entre otros epítetos repudiables.Ese 24 de septiembre, el despliegue de bravuconería continuó cuando tocaba el turno de hablar al vicepresidente, David Choquehuanca, que en esos días fungía como presidente interino, ya que Arce estaba participando de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Estados Unidos.Camacho dio por concluido el acto sin dejarle hablar, con el argumento de que el presidente en ejercicio había "humillado" al pueblo cruceño al mencionar el golpe de Estado en reuniones anteriores.Desde entonces el conflicto entre el Gobierno y la oposición que reivindica al golpe de 2019 fue in crescendo. En ese marco, el actual presidente cívico, Rómulo Calvo, afirmó públicamente que tenía "la receta para tumbar a un dictador", en referencia a Morales. Otro abogado de esta institución recomendó en un tuit "alisten el avión a México" para Arce, por el derrotero que siguió Morales luego de su derrocamiento."Los que decían defender a la democracia, hoy se oponen a respetar la mayoría popular. Pero tenemos a un pueblo que va a hacer respetar su voto popular en las calles. Si no quieren respetar a las urnas, nos vamos a hacer respetar en las calles", afirmó el presidente.Día de la DescolonizaciónDurante la movilización, una anciana veía pasar las wiphalas y las festejaba, aunque ella no tenía. Una de las manifestantes le regaló una bandera, que agradeció. "La wiphala es muy importante para nosotros. Luego del golpe, sufría mucho y le pedía siempre a Dios que vuelva la democracia", dijo la señora a Sputnik, que se identificó como "la pastillera", porque en esa esquina tiene desde hace años un puesto precario de venta de dulces, llamados "pastillas" aquí.El primer presidente del Estado Plurinacional, como se define en su cuenta de Twitter, declaró en 2011 a esta fecha como Día de la Descolonización. Es un feriado laboral. "Este 12 de Octubre de 2021 se cumplen 529 años de la invasión española. Los europeos llegaron gracias a la alianza de la monarquía y la Iglesia católica, con la Biblia y la espada para someternos y robar nuestros recursos naturales", recordó Morales.Contó que años atrás "nos decían que el movimiento indígena estaba compuesto por etnias. Y no somos etnias, somos nacionalidades. Decían que hablábamos dialectos, pero tenemos idiomas, ahora reconocidos por nuestra constitución, elaborada gracias a la unidad del pueblo boliviano".Y agregó: "Nos decían que tenemos costumbres, pero son culturas, reconocidas milenariamente. Antes de la invasión europea, nuestros antepasados vivían con mucha sabiduría y conocimiento científico", y puso como ejemplo a la civilización ancestral de Tiwanaku.El expresidente comentó que "al movimiento indígena nos amenazaron con el exterminio, no solamente en Bolivia, sino en toda Abya Yala. Pasamos de la resistencia a la toma del poder. En Bolivia hemos cumplido con ese mandato milenario, de tomar el poder con nuestro programa, que viene de los distintos movimientos sociales".Fracaso pititaSobre el fallido intento de rearticular al movimiento pitita, Morales sostuvo que "ayer el pueblo boliviano derrotó a los golpistas. El pueblo defiende la democracia y está con la Revolución Democrática Cultural", como llama al proceso político iniciado con su asunción como presidente, en 2006.Por su parte, Arce destacó que "el pueblo boliviano, sabio como es, eligió trabajar en los nueve departamentos. El pueblo empieza a sentir los resultados de tener un Gobierno del pueblo para el pueblo. La economía empieza a mejorar, la salud mejora, la educación también avanza. Y eso es lo que el pueblo estaba reclamando".Cada tanto, las y los miles de presentes hacían retumbar su reclamo de "justicia" por las masacres cometidas en el marco del golpe de 2019.

