La sociedad civil rechaza la candidatura de Honduras al Consejo de Derechos Humanos

La sociedad civil rechaza la candidatura de Honduras al Consejo de Derechos Humanos

SAN SALVADOR (Sputnik) — Medio centenar de organizaciones de la sociedad civil rechazaron la postulación de Honduras para un puesto en el Consejo de Derechos... 13.10.2021

"Instamos a los estados votantes a dejar la papeleta en blanco cuando se trata de Honduras, un estado manifiestamente no cualificado para el escaño, como símbolo para denunciar que el Estado no respete las normas más estrictas en materia de promoción y protección de los derechos humanos y que no colabore plenamente con el Consejo", demanda una misiva firmada por unas 50 organizaciones nacionales e internacionales.El texto señala que Honduras es uno de los países más mortíferos del mundo para los defensores de los derechos humanos, y denuncian su postulación para ocupar un escaño en el mencionado Consejo, cuya votación está prevista para el jueves 14 de octubre.

