https://mundo.sputniknews.com/20211013/el-llamado-de-putin-sobre-la-agenda-medioambiental-1117081439.html

El llamado de Putin sobre la agenda medioambiental

El llamado de Putin sobre la agenda medioambiental

Se inauguró el foro Semana de la Energía en Rusia donde ha intervenido el presidente, Vladímir Putin. Encuentro empresarial Rusia-Venezuela abre paso a... 13.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-13T17:39+0000

2021-10-13T17:39+0000

2021-10-13T17:39+0000

octavo mandamiento

europa

vladímir putin

medioambiente

gibraltar

gas

crisis

perú

pedro castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1117081143_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_964b526052bd9e4508e136578be3ed9e.png

El llamado de Putin sobre la agenda medioambiental El llamado de Putin sobre la agenda medioambiental

Putin advierte y aclaraEl tema del cambio climático no debe convertirse en una herramienta que sirva sólo para promover los intereses de ciertos países, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al intervenir este miércoles en el foro Semana de la Energía de Rusia. Ha sido una de las ideas clave que el líder ruso expuso a los delegados del evento que reúne del 13 al 15 de octubre en Moscú a políticos, directivos del sector energético y expertos de todo el mundo.Asimismo el líder ruso llamó a los países a crear normas para luchar contra el cambio climático que sean justas y transparentes y funcionen a escala global."Deben basarse en una verdadera preocupación por el clima, la comprensión del papel y de la contribución realizada por cada país mediante modelos mutuamente reconocidos para detectar y vigilar las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero", dijo Putin.Como telón de fondo del foro, la crisis en el mercado del gas europeo, de la que algunos responsables, aunque más bien podrían llamarse irresponsables, culpan a Rusia. Al referirse al problema del gas en Europa, Putin dijo que no tiene nada que ver con Rusia sino con los propios europeos, dado que ellos no llenaron sus depósitos subterráneos a tiempo:"Los suministros desde las regiones de Europa, así como de EEUU, se redujeron [...]. Hemos aumentado las entregas, EEUU las ha bajado. Todo esto provocó pánico", explicó Putin.En lo que se refiere a los planes y las capacidades de Rusia, el jefe del Kremlin adelantó que espera alcanzar volúmenes récord en los suministros de gas al mercado global al cierre del año, al destacar la importancia de la estabilidad y la previsibilidad para los mercados.En este contexto, Putin señaló que Rusia cumple "con sus obligaciones contractuales ante sus socios, incluidos los de Europa, y garantiza un suministro de gas ininterrumpido". "Es más, siempre somos flexibles con nuestros socios y estamos dispuestos a discutir acciones adicionales", agregó.Reino Unido: 300 años atacando la integridad territorial de EspañaReino Unido lleva 300 años atacando la integridad territorial de España respecto a Cataluña, y la reciente reunión en Barcelona entre el embajador británico en el país ibérico y el president de la Generalitat de Cataluña en pleno contexto de las negociaciones por el estatus de Gibraltar tras el Brexit, quizá sea uno de los síntomas más claros.Una ocasión única. Es la que se le presenta a España en las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido por mantener abierta la frontera con Gibraltar –que comenzaron este lunes 11 de octubre–, para cerrar de una vez por todas ese agravio histórico que padece España desde hace tres siglos con el tratado de Utrecht en 1714. Así lo entiende el investigador, economista, escritor y periodista Guillermo Rocafort.De acuerdo a dicho tratado, España tuvo que ceder la propiedad de Gibraltar por la injerencia del Reino Unido en una guerra dinástica española, explica Rocafort. "La Unión Europea [UE] también tendría una solución ideal para también de alguna forma 'fastidiar al Reino Unido' tras el Brexit que ha sido una especie de 'despedida a la francesa', una espantada completa en el sentido de que no hay que perder de vista que Gibraltar es la 'presidenta de la patronal de los paraísos fiscales' que están todos en manos anglosajonas", advierte el investigador."Entonces tenemos una ocasión ideal para de alguna forma poner coto a ese gran perjuicio que causa a la economía, porque más allá del aspecto militar o la humillación histórica, ahora mismo los paraísos fiscales son agujeros negros por donde se pierden muchos recursos y muchas riquezas de los países de la UE", expresa Rocafort.Nuevo gabinete en PerúPasados tan sólo 70 días de haber asumido la presidencia de Perú, Pedro Castillo cambia a su gabinete y remueve a cargos incómodos para la oposición. Primero fue el canciller Héctor Béjar, luego otros seis ministros, entre ellos el premier, Guido Bellido, y el jefe de la cartera de Trabajo, Iber Maraví. ¿Hacia dónde gira el nuevo gabinete de Castillo? Sobre este tema Octavo Mandamiento ha conversado con el analista político peruano Erwin La Rosa.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

alberto.r Rusia una de las salidas para Europa es el Nord Stream 2, porque es un producto económico que EEUU politizo, pero Europa debe normalizar las relaciones con Rusia que ya perdieron 7 años, hoy deben normalizarse qui quieren recuperar su economía y trabajar con el hidrogeno verde

1

gibraltar

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, vladímir putin, medioambiente, gibraltar, gas, crisis, perú, pedro castillo, аудио