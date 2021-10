https://mundo.sputniknews.com/20211013/drama-haitiano-es-mas-dificil-ser-migrante-ahora-por-los-nacionalismos-y-el-racismo--1117090469.html

Drama haitiano: "Es más difícil ser migrante ahora por los nacionalismos y el racismo"

Drama haitiano: "Es más difícil ser migrante ahora por los nacionalismos y el racismo"

Los migrantes haitianos siguen llegando a México para intentar cruzar hacia Estados Unidos y se suman a los miles que acampan en el puente que une ambos países.

2021-10-13T22:05+0000

2021-10-13T22:05+0000

2021-10-13T22:05+0000

telescopio

haití

migración

crisis migratoria

estados unidos

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1117090394_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_340de80545bdd642b4bd5b15502a4c7a.jpg

Drama haitiano: “Es más difícil ser migrante ahora por los nacionalismos y el racismo” Drama haitiano: “Es más difícil ser migrante ahora por los nacionalismos y el racismo”

El tránsito de personas centroamericanas por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos forma parte de la historia de este país. Los habitantes de las localidades que los reciben están habituados a su presencia y prevalece la idea de que son “hermanos centroamericanos”, comentó a Telescopio el analista mexicano Dámaso Morales.Pero los provenientes de Haití no son vistos de la misma forma porque son poblaciones con las que parecieran no tener mucho en común.“Que no hablen español sino francés complica la comunicación, la interacción y la ayuda. El racismo vulnera aún más su precaria condición en todos los países que van cruzando”, indicó Morales.La situación es crítica tanto en la frontera norte como en el sur. En el límite con Guatemala, en Tapachulas, miles de migrantes están instalados en una ciudad con infraestructura para 350.000 habitantes. Los servicios están colapsados y las redes de asistencia no logran atender todas las necesidades.“Las imágenes de las personas acampando bajo el puente hacinadas nos hablan de la incapacidad de los gobiernos locales y del federal de implementar programas que pudieran poder orden y dar apoyo”, indicó el experto.Para Morales es necesaria una estrategia regional, algo que ha sido planteado por autoridades de los países de la zona.En tanto, Estados Unidos apela a las deportaciones a pesar del discurso del presidente Joe Biden que parecía de “puertas abiertas”.El intento por separarse de su antecesor Donald Trump quedó por el camino y Washington intenta contener la migración con “deportaciones masivas, desordenadas y que a todas luces violan cualquier derecho humanitario”, según el entrevistado.“Es más difícil ser migrante ahora que hace 10 años por el nacionalismo, el separatismo y el racismo”, opinó.Este escenario es avivado por las redes sociales, los grupos de supremacía blanca y otros de expresiones radicales que ponen “al migrante en situación de vulnerabilidad altísima que antes no se veía o no permeaba tanto a la sociedad”, reflexionó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

haití

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haití, migración, crisis migratoria, estados unidos, méxico, аудио