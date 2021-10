https://mundo.sputniknews.com/20211013/de-alberto-fernandez-a-messi-estan-los-datos-de-todos-los-argentinos-a-la-venta--1117087514.html

De Alberto Fernández a Messi: ¿están los datos de todos los argentinos a la venta?

El Registro Nacional de Personas de Argentina denunció la publicación en redes de fotografías y datos personales de 44 figuras, desde el presidente hasta... 13.10.2021, Sputnik Mundo

Los robos masivos de datos por parte de hackers son uno de los grandes peligros que deben enfrentar los organismos públicos en todo el mundo. En esta oportunidad, la preocupación recayó sobre el Registro Nacional de Personas (Renaper) de Argentina, luego de que algunos especialistas en seguridad informática advirtieran un posible hackeo masivo.Desde la mañana del martes 13, una captura de pantalla con un supuesto ofrecimiento de los datos personales de todos los argentinos alarmó a especialistas en seguridad informática en las redes sociales."Vendo todos los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cualquier persona en Argentina", escribió el supuesto hacker. La oferta incluía "foto, nombres, apellidos, direcciones", y "todo los datos necesarios para crear una tarjeta de identidad falsa". Entre los datos ofrecidos también estaba el "número de trámite" de cada ciudadano, un dato muy sensible al ser utilizado para trámites importantes en el país.El hacker indicó que tenía a disposición datos de las 45.380.000 personas que habitan en Argentina pero que vendería la información de forma individual. Para dar veracidad a su oferta, colocó algunos datos del propio presidente argentino, Alberto Fernández.La filtración alarmó a algunos especialistas como Daniel Monasterky, abogado y director del Centro de Estudios en Ciberseguridad de la Universidad del CEMA (Ucema). "¿Será verdad que hubo un data breach (brecha de datos) en el Renaper y se están vendiendo los datos de todos los ciudadanos? Hay un screenshot dando vueltas que incluye el número de trámite, entre otros datos. Gravísimo", comentó.Ante la gravedad del caso, el especialista se colocó "a disposición de las autoridades del Renaper para colaborar". Monastersky deseó que quizás "sea la oportunidad para actualizar la normativa de datos" en el país.La preocupación del argentino fue ratificada por otro especialista desde Paraguay. Miguel Ángel Gaspar, director de la organización Paraguay Ciberseguro, respondió a Monastersky que la amenaza sí era real y que desde su posición había encontrado reportes al respecto. "Todos los grupos de seguridad estamos hallando lo mismo", declaró."Argentina está sufriendo otra brecha de datos, donde la información de sus ciudadanos queda expuesta y vulnerable. Estas cosas pasan más y más y por eso urge un Estado que entienda y transmita ciberseguridad a la ciudadanía", sostuvo el especialista en otro tuit.¿Hackeo o un empleado malintencionado?A través de un comunicado emitido el 13 de octubre, Renaper aclaró que, a partir de un análisis preliminar de lo sucedido, "se descartó de plano un ingreso no autorizado a los sistemas o una filtración masiva de datos del organismo".El organismo también relacionó la oferta de datos en internet a la actividad de una cuenta de Twitter identificada como '@aniballeaks', que el 9 de octubre publicó fotografías de 44 personas, entre las que "se encontraban funcionarios y personajes públicos de conocimiento en general".El programador Javier Smaldone consignó en Twitter que entre las imágenes publicadas estaban las fotografías del documento de identidad de varios políticos como el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el ministro del Interior Wado de Pedro, el diputado Máximo Kirchner, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y las dirigentes opositoras Patricia Bullrich y Elisa Carrió, entre otros.También aparecieron fotografías de algunos deportistas argentinos ilustres como el delantero del Barcelona Sergio Agüero y el mismísimo Lionel Messi.Las autoridades de Renaper no solo denunciaron la existencia de la cuenta de Twitter sino que presentaron una denuncia penal ante la Justicia, luego de que un relevamiento interno indicara que las publicaciones no habían sido producto de un hackeo sino a través del "uso de claves otorgadas a organismos públicos, en este caso el Ministerio de Salud".En efecto, la investigación indicó que la base de datos del organismo "no sufrió vulneración o filtración alguna de datos" sino que un empleado hizo "un uso indebido" de su usuario o sufrió el robo de su clave.Los investigadores que trabajaron en el caso repasaron el historial de acceso a las 44 imágenes difundidas en redes sociales y comprobaron que habían sido publicadas "desde una conexión autorizada de VPN (Virtual Private Network) entre el Renaper y el Ministerio de Salud de la Nación".Según Renaper, el autor de las publicaciones hizo "varias consultas individuales a las bases de datos" entre las 15:01 y las 15:55 horas en el sistema, que a partir del número de DNI y el sexo de la persona, devuelve al consultante "todos los datos impresos en el Documento Nacional de Identidad, incluyendo imagen y otros datos personales".

