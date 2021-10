https://mundo.sputniknews.com/20211013/buscan-repatriar-a-espana-los-restos-de-hernan-cortes-por-la-deriva-que-se-esta-viviendo-en-mexico-1117042936.html

Buscan repatriar a España los restos de Hernán Cortés "por la deriva que se está viviendo en México"

"Hay un lugar donde sí queremos que descansen los restos en caso de que México decida que ya no tienen que permanecer allí". Tal es el espíritu que ha movido a Valentín Pozo, alcalde de Medellín (provincia de Badajoz), a dirigir una carta a la embajadora de México en España, María del Carmen Oñate, solicitando considerar el traslado de los restos del más célebre personaje oriundo de esta localidad, en caso de que haya un riesgo para su integridad."De momento no me ha respondido, la carta salió el 11 de octubre y todavía no hay respuesta", confirma a Sputnik. Preguntado por las razones que justificarían esa hipotética repatriación, Valentín Pozo explica que su iniciativa se debe a la "deriva" por la que a su juicio está atravesando México. "Al menos por lo que nos llega por los medios de comunicación, por el revisionismo histórico que con el actual Gobierno mexicano parece estar en curso". Producto de esta situación, entiende este alcalde socialista, "cabe el riesgo de que figuras y elementos de la historia colonial acaben profanados o destruidos".De apenas 2.300 habitantes, Medellín cuenta con un valioso patrimonio arquitectónico e histórico, como su teatro romano, el castillo, el puente del siglo XVII sobre el río Guadiana y la estatua de Hernán Cortés, en la plaza del mismo nombre. La hipotética llegada de sus restos podría impregnar al pueblo de un mayor interés si cabe. ¿Se persigue también un gancho turístico con la iniciativa? "Somos conscientes de la repercusión que tendría a nivel turístico tener sus restos aquí, pero el objetivo principal es su conservación", asegura Pozo.Percepción en MéxicoLa imagen de Hernán Cortés en el país latinoamericano siempre ha sido odiosa. La interpretación histórica del personaje y el significado de la Conquista difiere del que pueda establecerse en España. En tiempos recientes, el legado de la colonización y su presencia en el mobiliario de las ciudades está en entredicho, también en EEUU, como sucede con los monumentos a Cristóbal Colón."Hay un revisionismo que está intensificándose en los últimos meses", declara Valentín Pozo. "Así que esos elementos corren peligro, unos más que otros. Ahora mismo los restos de Hernán Cortés no lo corren, pero ¿quién nos dice que dentro de unas semanas la situación no empiece a degenerar? Nosotros queremos adelantarnos a eso".Pero el regidor de Medellín aún no tiene decidido el lugar del emplazamiento de los restos del conquistador. "Tenemos pensadas varias ubicaciones, pero ninguna definida completamente", confiesa. Como explica, la casa natal de Cortés no sigue en pie, "tan solo los restos de la cimentación de la vivienda que popularmente se conocía como su casa natal y el dintel de su puerta".¿Propuesta solapada?La carta del alcalde de Medellín a la embajadora de México en España se inscribe en un contexto en el que, en fechas cercanas a las celebraciones del 12 de octubre, la formación política Vox ha reivindicado la Conquista del continente americano y ha defendido su valía en tanto que acción libertadora y cultural.En el caso de Hernán Cortés, el partido de Santiago Abascal ha registrado iniciativas parlamentarias para que se organicen homenajes a su figura, dado el 500°aniversario de la conquista de México. También ha exigido al Gobierno que emprenda acciones para obligar a este país a adecentar su tumba. Preguntado por si no teme que su iniciativa se encuadre dentro de la guerra cultural que promueve una formación política (Vox) que está casi en las antípodas del partido del que él es miembro (PSOE), Valentín Pozo niega el paralelismo. "Que haya partidos que hayan hecho propuestas en la dirección de preservar el legado histórico del proceso de colonización de América no es algo que haya influido a la hora de hacer la nuestra", responde.Cortés en MéxicoHernán Cortés falleció en Sevilla en 1547 y fue inicialmente enterrado en el monasterio de San Isidro del Campo. Si bien con varios años de retraso, por deseo propio sus restos fueron llevados en 1566 a la entonces Nueva España y fueron depositados en la Iglesia de San Francisco de Texcoco, pues nunca se construyó el monasterio en Coyoacán que había mandado construir aún en vida. En 1629 se cambió de nuevo el lugar de su reposo, a un templo franciscano de Ciudad de México. Y en 1794, la urna con su osamenta fue a parar a un muro de la iglesia de Jesús Nazarenoen la capital azteca.Tras la independencia de México, y temiendo los extendidos ánimos en su contra entre la población, se procedió a ocultar la urna en el hospital de Jesús Nazareno, contiguo a la iglesia y fundado por Cortés en 1524, para protegerla. En 1946, durante su exilio en México, Indalecio Prieto, exministro de la República España, encontró en la embajada de España una de las actas que revelaba la ubicación exacta de la urna. Estaba inserta en uno de los muros contiguos al altar del templo de Jesús Nazareno, junto al hospital.Prieto publicó una carta en la prensa mexicana señalando la oportunidad que se abría para enterrar la osamenta. "México es el único país de América donde no ha muerto el rencor originado por la conquista y la dominación. Matémoslo, sepultémoslo ahora aprovechando esta magnífica coyuntura", escribió. Sin embargo, se decidió retornar la urna a su emplazamiento, si bien acompañada de una placa de bronce con una leyenda (Hernán Cortés, 1485-1547) y el escudo familiar.

