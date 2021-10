https://mundo.sputniknews.com/20211013/brasil-y-rusia-tienen-posibilidades-muy-grandes-de-cooperacion-energetica-1117077146.html

Ministro Albuquerque: Brasil y Rusia tienen posibilidades "muy grandes" de cooperación energética

MOSCÚ (Sputnik) — Brasil y Rusia tienen grandes oportunidades de trabajo conjunto en materia de energías, afirmó a la agencia Sputnik el ministro brasileño de...

Albuquerque realiza varias reuniones de trabajo, entre ellas este 13 de octubre se encontró con el ministro ruso de energía, Nikolái Shulguinínov, con anterioridad sostuvo un encuentro con el ministro ruso de desarrollo económico, Maxim Reshétnikov."Es una visita que yo estaba queriendo realizar hace tres años por la importancia de la cooperación entre Brasil y Rusia, también porque Brasil y Rusia pertenecen al BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y nos entendemos y esa cooperación se tiende a intensificar", resaltó el ministro brasileño que tomará parte en la Semana Rusa de Energía que se celebrará del 13 al 15 de octubre en Moscú.El ministro también destacó las opciones de trabajo conjunto en la minería, pues recordó que son "dos grandes países y que tenemos una diversidad de minerales muy grandes y podemos cooperar en eso".De igual forma habló del potencial de Brasil materia de energías renovables y de las oportunidades de cooperar con Rusia en esos aspectos."Ambos países se complementan, no solamente tenemos tecnologías, tenemos industrias en los dos países que pueden trabajar juntos para tener un desenvolvimiento tecnológico mayor", afirmó.El ministro brasileño de Minas y Energía recordó que su país está "en un período de transición energética en que los minerales críticos y las tierras raras te dan un papel muy importante para que el mundo alcance sus metas de electrificación y descarbonización". Además, destacó la importancia de las reuniones cara a cara para fortalecer los vínculos entre Moscú y Brasilia y tratar asuntos de interés bilateral e internacional.Retomamos ahora las reuniones presenciales, yo entiendo que son reuniones muy importantes ya tenemos una relación de cooperación, nuestra presencia física en Rusia y también la de miembros de Gobierno de Rusia, de la industria rusa y de inversores rusos en Brasil, será muy importante para el repunte económico en el período pospandémico", afirmó el ministro en declaraciones exclusivas a Sputnik.Recordó que ambos países están saliendo de la crisis creada por la pandemia del COVID-19, "retomamos el crecimiento económico durante 2021" y agregó que en lo adelante "podremos continuar caminando juntos" con un crecimiento estable y " generando intereses para ambos países y también para los países del BRICS (Brasil, Rusia, india, China y Sudáfrica)".Sobre la visita y lo que depara para el futuro recalcó los vínculos que une a ambos países con "una larga historia en materia de relaciones y de cooperación internacional"."Vemos a Rusia como un socio estratégico del país y en los sectores de energía y minería, yo creo que podemos tener muchos proyectos comunes y que vamos a dar muchos beneficios a nuestras sociedades", concluyó Albuquerque.El desarrollo de energías renovables en BrasilAdemás, Bento Albuquerque resaltó el trabajo que hace su país para potenciar las energías renovables."Brasil permanece en ese camino, de las energías renovables y limpias. Hoy el 85% de la matriz eléctrica de Brasil es renovable. Y así continuará siendo en los próximos años", afirmó el ministro, que realiza una visita de trabajo a Moscú.Recordó que Brasil tiene también energía nuclear y biocombustibles y que están "desarrollando nuevas tecnologías (...) considerando todas las pautas tecnológicas posibles".Sobre la transición energética en Brasil Albuquerque recalcó que "es un país que tiene unas condiciones muy favorables para la transición energética. Yo acostumbro decir que Brasil inicio la transición energética hace 50 años atrás, cuando desarrollamos grandes plantas hidroeléctricas como Itaipú"."Brasil continuará en ese camino y extendemos la cooperación internacional. Procuramos trabajar con diversos países. No solo cooperando sino también transfiriendo tecnologías de nuestra área de energía", acotó el ministro.El jefe de la cartera de Minas y Energía comentó a Sputnik que los biocombustibles y la bioenergía son muy importantes para Brasil."Recientemente lanzamos un programa: 'Combustibles del futuro', donde los biocombustibles, particularmente el etanol tengan un papel importante como también la hidroenergía y otros", destacó.Recordó que desarrollan estas tecnologías y cooperan internacionalmente, a la espera de que ese trabajo "pase a ser importante para la transición energética que el mundo vive hoy".Apuntó que su país es una de las naciones "con la matriz energética más renovable del mundo" y que la cooperación con Rusia en esa materia es positiva.Como muchos expertos han destacado, la transición energética presenta retos y oportunidades no sólo para el sector de energía, sino para muchos otros sectores de la economía que dependen del consumo de estas fuentes, en especial de la electricidad.Sobre lo que Brasil y Rusia podrían aportar a los demás países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, india, China y Sudáfrica) en materia de energías renovables, Albuquerque destacó que: "Brasil entiende que la integración de Brasil y Rusia en materia de energías puede contribuir y mucho para que los otros países sean parte de eso, como China, India y Sudáfrica".La integración energética de SuraméricaAdemás, comentó que Brasil cuenta con el potencial para apoyar a sus vecinos suramericanos y de conjunto desarrollar la integración energética regional."Brasil ya trabaja en el marco del Mercosur, con Argentina, Paraguay, con Bolivia también, Chile, Colombia. Nosotros trabajamos con todos los otros países, y esa cooperación que Brasil tiene a nivel internacional, puede contribuir y mucho para la integración energética regional de América del Sur", destacó Albuquerque.El ministro brasileño también recalcó que la relación con Bolivia es muy importante para los dos países y que antes de su viaje a Rusia se reunió con funcionarios bolivianos y "estuvimos discutiendo sobre el tema de la integración energética regional y del desarrollo de ese mercado de gas natural"."Brasil está abriendo su mercado de gas natural. Brasil tiene como objetivo doblar su producción de gas natural en los próximos ocho años y eso sería muy bueno para la integración regional, no sólo con Bolivia, sino también con Argentina. También contribuirá mucho para la transición energética de nuestros países", alegó.Albuquerque recordó que "Brasil entiende que cada país deberá tratar la transición energética de acuerdo a su realidad".Como han destacados varios expertos, la transición energética no es un proceso único de transformación, sino que son varios procesos de cambio que suceden al mismo tiempo, algo que para Brasil puede ser positivo pues cuenta con una enorme matriz energética, un sector industrial importante y un mercado garantizado.

