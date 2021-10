https://mundo.sputniknews.com/20211013/bolsonaro-asegura-que-no-se-vacunara-contra-el-covid-19-1117085601.html

Bolsonaro asegura que no se vacunará contra el COVID-19

Bolsonaro asegura que no se vacunará contra el COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró que no piensa vacunarse contra el COVID-19, contrariando lo que venía diciendo en... 13.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-13T19:32+0000

2021-10-13T19:32+0000

2021-10-13T19:32+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108909/33/1089093321_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a3638b38e545eaac7fe03748d8f18919.jpg

"Sería lo mismo que jugar diez reales a la lotería para ganar dos reales, no tiene ningún sentido", añadió.En la entrevista, Bolsonaro dijo no ser contrario a las vacunas y se justificó diciendo que en diciembre firmó una medida que autorizó gastar 20.000 millones de reales (más de 3.600 millones de dólares) para comprar inmunizantes.No obstante, el mandatario criticó el "pasaporte de las vacunas" que exigen algunas autoridades para acceder a determinados locales e insinuó que hay intereses oscuros de los laboratorios farmacéuticos.Bolsonaro es uno de los pocos líderes mundiales que no se vacunó contra el COVID-19; la mayoría lo hizo de forma pública para incentivar a la población.

https://mundo.sputniknews.com/20211011/bolsonaro-otra-vez-rechazado-por-no-querer-vacunarse-contra-el-covid-19-1116961980.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, jair bolsonaro, vacunación contra el covid-19