https://mundo.sputniknews.com/20211013/amlo-sobre-empresarios-su-dios-es-el-dinero-su-proposito-es-el-lucro-1117032680.html

AMLO sobre empresarios: "Su Dios es el dinero, su propósito es el lucro"

AMLO sobre empresarios: "Su Dios es el dinero, su propósito es el lucro"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la reforma eléctrica que mandó al Congreso no contraviene al T-MEC. 13.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-13T13:39+0000

2021-10-13T13:39+0000

2021-10-13T13:39+0000

américa latina

energía

andrés manuel lópez obrador

electricidad

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1117032288_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_382d7485633b272dd9d32acf47726c58.jpg

El mandatario subrayó que el fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obedece al interés del pueblo de México. En su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional, López Obrador, señaló que a diferencia de las empresas privadas, la CFE no tiene fin de lucro, por lo que se podrán mantener los precios de la energía eléctrica. El presidente de México aseveró que, a diferencia de las empresas estatales, los empresarios no tienen dimensión social. López Obrador señaló que la reforma eléctrica no tiene el ánimo de afectar la industria privada, al contrario; además de que, dijo, no contraviene al T-MEC. "¿Cómo se va a desarrollar un país si la energía eléctrica es cara?", cuestionó el presidente. "Si los costos de la energía eléctrica está por cielos, ¿cómo competimos?", agregó.

https://mundo.sputniknews.com/20211011/prometen-que-con-la-reforma-electrica-de-amlo-no-se-nacionalizara-ni-un-tornillo-ni-una-tuerca-1116963841.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

energía, andrés manuel lópez obrador, electricidad, méxico