Uruguay participa del primer torneo mundial de ajedrez para privados de libertad

MONTEVIDEO (Sputnik) — Cuatro personas privadas de libertad de dos unidades penitenciarias de Uruguay participarán del primer campeonato intercontinental de... 12.10.2021, Sputnik Mundo

En diálogo con Agencia Sputnik, el profesor coordinador de los talleres de ajedrez en las cárceles, Jorge González, destacó la participación de los uruguayos en el torneo intercontinental y sobre todo la importancia de este deporte en la futura reinserción de las personas privadas de libertad."Nos parece que el ajedrez brinda elementos que fortalecen la capacidad de que la persona pueda hacer un proceso de rehabilitación y de reinserción social", añadió.Los jugadores uruguayos son alumnos de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, el sector de la Administración Nacional de Educación Pública que trabaja con personas privadas de libertad que tienen diversos rezagos educativos, y entrenan este deporte desde hace varios años."El ajedrez trabaja elementos que tienen que ver con lo cognitivo, procesos de razonamiento, de atención, concentración, memoria, y se trabajan muchos valores que tienen que ver con respetar la propuesta, el taller, pero fundamentalmente respetar las reglas del juego, respetar a los compañeros, a los materiales", dijo González.En ese sentido, destacó que es una actividad que desarrolla todo lo que se conoce como "pensamiento estratégico", que involucra la toma de decisiones y sus consecuencias."(En el ajedrez) tenemos que tomar decisiones, tenemos que evaluar cómo es una posición, una particular disposición de piezas en el tablero y en función de eso vamos a tener que tomar una decisión y hacer una jugada, y en el momento en el que nosotros hacemos la jugada nos responsabilizamos de la acción y de las decisiones que estamos tomando", expresó."Esa es una de las cosas que nos parece muy importante desarrollar en las personas privadas de libertad: hacernos cargo de las decisiones que tomamos en la vida", añadió.InvolucrarseGonzález también resaltó el nivel de involucramiento para ser parte de esta actividad y el trabajo logístico que implica en Uruguay esta participación internacional."Para poder jugarlo uno tiene que estar en una situación de juego, en una dimensión lúdica con la otra persona, eso pone en cuenta elementos emocionales, cognitivos, sociales de la persona donde se involucra completamente en la situación del juego", dijo.El docente recordó que el juego es la forma privilegiada de aprender que tienen los seres humanos, no solo los niños, sino en todas las edades."Eso te coloca en un plano de igualdad con las otras personas y de restitución de derechos", añadió.En ese sentido, enfatizó en que uno de los objetivos es que es quienes participen de los talleres de ajedrez "se lleven una serie de valores con ellos" una vez que salen de la cárcel."Algunas cosas que trabajamos se lo van a llevar puesto, con ellos, que es lo que tiene que ver con los respetos por el tiempo, por el espacio del otro, de los turnos, de la reglas, del cuidado de los materiales, el cuidado del espacio", expresó.También consideró "muy potente y muy agradable" el hecho de que no conozcan por ahora a ninguna persona que haya participado de los talleres de ajedrez que haya reincidido en el delito.Y señaló que los participantes tienen una valoración positiva de los talleres y están muy entusiasmados con la propuesta."El ajedrez es como un gran gimnasio de la mente", a diferencia de otras actividades que tienen en la cárcel.El campeonato, organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, en francés) contará con 43 equipos -formados por cuatro internos cada uno- de 31 países.El torneo forma parte del programa 'Ajedrez por la libertad' y del Día Internacional de la Educación en las Prisiones y es patrocinado por la Fundación del ex campeón mundial de ajedrez, el ruso Anatoli Kárpov, "quien ha promovido la enseñanza del ajedrez en las cárceles", resaltó González.El docente también destacó el hecho de que participen dos reclusos de la Unidad N° 1 de Punta de Rieles, una nueva cárcel de participación público-privada, y dos de la Unidad N° 4 del ex Comcar, dado que representan diferentes modelos de la lógica carcelaria."Una es un centro penitenciario más clásico y el otro más moderno", explicó.Además, dijo, implicó un desafío en la logística del país fortalecer la conexión entre las dos unidades y a la plataforma de juego para poder competir desde dos lugares físicos diferentes.En cuanto a las expectativas, dijo que se esperan resultados positivos del torneo y para la próxima edición poder participar con más equipos.En esta oportunidad formaron parte del proceso de selección más de 300 privados de libertad, detalló.Finalmente resaltó la legitimidad que le da la competencia y a la importancia del ajedrez en las cárceles el hecho de que sea promovido por la FIDE, y valoró que la organización garantice el absoluto anonimato de los jugadores.

