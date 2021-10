https://mundo.sputniknews.com/20211012/senador-ruso-responde-a-japon-que-las-fronteras-de-su-pais-no-estan-sujetas-a-revision-1116988294.html

Senador ruso responde a Japón que las fronteras de su país no están sujetas a revisión

MOSCÚ (Sputnik) — El territorio ruso es indivisible y las fronteras no están sujetas a revisión, recalcó el senador Vladímir Yabárov después de que el nuevo... 12.10.2021, Sputnik Mundo

rusia

japón

islas kuriles

"[Kishida] entiende perfectamente que el territorio ruso es indivisible y las fronteras no pueden ser revisadas, tal como lo recoge nuestra Constitución", dijo Yabárov a Sputnik.El senador atribuyó los dichos del jefe del Gobierno japonés a su intención de calmar a la sociedad y a los partidos políticos de su país."Cualquier intento de apoderarse de nuestro territorio será considerado una agresión", advirtió.Este tipo de declaraciones de Japón, indicó, no facilitan las relaciones entre los dos países.En cuanto a la firma del tratado de paz que sigue pendiente desde 1945, Yabárov señaló que los dos países vivieron 75 años sin ese documento y "vivirán otros tantos" sin el mismo.El legislador matizó que su país pese a las controvertidas declaraciones de Kishida no renuncia a las conversaciones sobre el acuerdo de paz.Yabárov recordó que Moscú y Tokio acordaron antes que primero suscribirían el tratado de paz y luego abordarían el tema territorial."Más aún que entendemos que la soberanía estadounidense sobre Japón sigue en pie", enfatizó.El país asiático, añadió, permanece bajo el control de Estados Unidos y esto preocupa a Rusia.Tokio mantiene una disputa territorial con Moscú por las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai del archipiélago de las Kuriles, territorios que el país asiático cedió a la Unión Soviética en 1945 tras capitular en la Segunda Guerra Mundial.Rusia asumió la soberanía de esas islas como sucesora legal de la URSS.Japón condiciona la firma del tratado de paz a la devolución de las islas. Rusia, a su vez, subraya que esos territorios fueron traspasados por acuerdos internacionales al término de la Segunda Guerra Mundial.

japón

islas kuriles

