Rusia lanza duro mensaje a Ucrania: ¿qué tendría que leer entre líneas la UE?

Hartazgo por unas contrapartes que carecen de soberanía y siguen a cada instante las directrices que llegan desde EEUU, incluso si ello significa violar los... 12.10.2021, Sputnik Mundo

En el texto defiende la tesis de que seguir intentando construir relaciones con los actuales gobernantes de Ucrania no tiene ni el más mínimo sentido por tratarse de gente que no cumple con su palabra, de tal manera que todos los acuerdos a los que se llega, se convierten en papel mojado, siempre y cuando así lo indiquen los patrocinadores occidentales de la nación vecina.Al respecto, Medvédev cita muchos ejemplos, entre ellos, el incumplimiento por Ucrania de sus obligaciones asumidas en el marco de los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto en el país, o las asumidas en el marco del llamado cuartero de Normandía.Ante esta situación, Medvédev da a entender que Rusia tiene la suficiente paciencia como para esperar la llegada al poder en Ucrania de un Gobierno proclive a la construcción de unos lazos "equitativos y mutuamente ventajosos" con Moscú."Desde el golpe de Estado de 2014, Ucrania ha perdido prácticamente toda su soberanía", comentó a Sputnik el intelectual español Javier Colomo Ugarte, al insistir en que las actuales autoridades del país "están muy supeditadas y no tienen capacidad para tomar iniciativas propias", sino que son un instrumento en manos de Washington en su estrategia antirrusa.Algo que, de seguir Ucrania con su ceguera ante esta realidad, podría llevarla "a la ruina".Al mismo tiempo, Colomo Ugarte, doctor en Geografía e Historia, resaltó que las palabras de Medvédev pueden aplicarse también en el caso de la Unión Europea [UE], aunque en menor medida, donde su "patrón" empuja a su socio transatlántico a una peligrosa "confrontación" con el gigante euroasiático.

