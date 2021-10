https://mundo.sputniknews.com/20211012/rusia-critica-los-planes-de-paises-bajos-de-concluir-investigacion-adicional-sobre-mh17-1116993137.html

Rusia critica los planes de Países Bajos de concluir investigación adicional sobre MH17

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores neerlandés politiza la situación en torno al derribo de MH17, buscando concluir la investigación adicional con... 12.10.2021

internacional

rusia

países bajos

mh17

En una nota publicada el 12 de octubre en el sitio del ente ruso, la diplomática comentó los informes difundidos por los medios de que el Ministerio de Exteriores neerlandés planea recomendar que dicha investigación se dé por terminada.A su juicio, Países Bajos se niega a analizar las acciones ilícitas que Ucrania emprendió en víspera del siniestro, aunque las propias autoridades ucranianas, según medios holandeses, confirmaron de manera abierta su incapacidad de garantizar la seguridad del espacio aéreo, afirmó la portavoz, subrayando la responsabilidad de Kiev de lo sucedido.El proceso judicial relativo al derribo del vuelo MH17 empezó en Países Bajos el 9 de marzo de 2020.La justicia holandesa responsabiliza por la catástrofe del avión a cuatro personas: los rusos Ígor Guirkin, Serguéi Dubinski y Oleg Pulátov, y el ucraniano Leonid Járchenko. A Pulátov lo representa en el proceso un grupo internacional de abogados, dos holandeses y uno ruso. Otros sospechosos son juzgados en rebeldía.El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Los 298 ocupantes de la aeronave, en su mayoría neerlandeses, murieron.El Equipo de Investigación Conjunta (JIT), formado por expertos de los Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y Ucrania, afirma que el misil fue disparado desde un territorio controlado por las milicias de Donbás.La justicia neerlandesa responsabiliza del derribo del avión a tres ciudadanos de Rusia y a un ucraniano que, según la Fiscalía, no apretaron el botón para lanzar el misil, pero cooperaron supuestamente para obtener el sistema antiaéreo Buk y llevarlo al lugar desde donde se produjo el disparo.Al mismo tiempo, los especialistas del consorcio ruso Almaz-Antey insisten en que el misil se lanzó desde un área controlada por el Ejército ucraniano.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró al respecto que Moscú reconocería los resultados de la investigación solo si Rusia lograba participar plenamente en esa labor.Además, recordó que Rusia había propuesto desde un principio llevar a cabo una investigación conjunta, pero su iniciativa fue rechazada, mientras se aceptó la participación de Ucrania que no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades.Combates entre Yemen y Arabia SaudíLas hostilidades entre Yemen y Arabia Saudí, que afectan a la infraestructura petrolera saudí, pueden tener un impacto negativo en el mercado energético mundial, advirtió Zajárova.La escalada de las hostilidades amenaza con deteriorar aún más no sólo la situación político-militar en la región, sino también con provocar "consecuencias ambientales catastróficas, que puedan causar la suspensión de las comunicaciones aéreas y marítimas y afectar negativamente el mercado energético mundial", dijo Zajárova en el comunicado.Reiteró que Moscú condena enérgicamente toda acción armada contra civiles e instalaciones no militares y vuelve a instar a las partes del conflicto de Yemen a "mostrar moderación y responsabilidad"."Los combates deben cesar de inmediato", dijo la portavoz.El 9 de octubre el movimiento hutí Ansar Alá atacó el Aeropuerto Internacional Rey Abdullah en la ciudad saudí de Jizán utilizando vehículos aéreos no tripulados. Como resultado, 10 civiles resultaron heridos y se infligieron importantes daños materiales.Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente legítimo, Abdo Rabu Mansur Hadi, y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Alá.En marzo de 2015 intervino en el conflicto, del lado del mandatario yemení, una coalición militar liderada por Arabia Saudí.En respuesta a los bombardeos aéreos saudíes en el norte de Yemen, los rebeldes hutíes atacan la infraestructura petrolera y los aeropuertos del reino.

