Qué es La Scaloneta, el sueño al que se subieron todos los argentinos

La campaña de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina ya lo colocó en la historia y hasta creó un mito: el de La Scaloneta, que tanto puede ser un... 12.10.2021, Sputnik Mundo

Una Copa América después de 28 años sin títulos y un récord de, al menos por ahora, 24 partidos oficiales invictos hacen que ya nadie en Argentina dude del éxito del ciclo de Lionel Scaloni al frente de la selección de su país. Por eso, en las calles y las redes sociales la era del actual entrenador argentino tiene un nombre que parece quedar para la historia: La Scaloneta.Rastrear el origen exacto de algunos términos populares es casi imposible, aún en tiempos de redes sociales. Lo cierto es que el término terminó de consolidarse cuando Argentina ganó la final de la Copa América de 2021 a los locales brasileños para conseguir su trofeo continental número 15. Para ese entonces, las redes sociales ya hacían chistes con el inesperado éxito del joven Scaloni como entrenador y apodaban al equipo argentino como La Scaloneta.Los propios futbolistas cantaban que "de la mano de La Scaloneta, toda la vuelta vamos a dar" mientras lanzaban al entrenador al aire, durante los festejos en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.El apodo quedó sellado a fuego cuando, al regreso de levantar la copa, Scaloni fue entrevistado por el periodista argentino Alejandro Fantino, quien en su programa de la cadena ESPN celebró ante su público que "La Scaloneta haya triunfado en las Termópilas de Brasil". El conductor confesó al entrenador que, si bien no había inventado el término, había colaborado en su difusión junto a "un grupo de locos en las redes sociales".En aquella entrevista —una pieza de colección para los ahora fanáticos de Scaloni— el periodista definió a La Scaloneta como "un ejército que va al frente, espartano, que no le tiene miedo a nada, que no se dejan vencer".Scaloni, algo tímido, intentó darle un matiz menos épico pero más pragmático: "Es un sentido de pertenencia. De formar parte de algo".El entrenador amplió su definición, recordando un pedido que siempre hace a sus futbolistas: "Disfrutar el momento y dónde estás (…) si no lo disfrutás no hay manera de que te vaya bien, si lo sufrís es evidente, tenés que entrar, no digo con una sonrisa, pero lo tenés que disfrutar".Fantino prefirió la comparación con los 300 espartanos que ganaron la Batalla de las Termópilas y hasta hizo a Scaloni jurar "no tener miedo" mientras tocaba un casco de Leónidas.De todos modos, las redes sociales piensan más en La Scaloneta como una suerte de vehículo imaginario en el que los hinchas y el equipo van juntos en busca de la gloria, al estilo de una camioneta o una jeepeta, como se conoce a estos vehículos en varios países de América Latina y cuyo uso se reforzó con el éxito de reggaetón La Jeepeta de 2020 y sus posteriores versiones.Cada entrenador con su jeepetaDe hecho, Scaloni no es el único que ha tenido su Scaloneta, ya que la fórmula puede repetirse con cualquier entrenador de fútbol que inicia un ciclo auspicioso, sobre todo en Argentina y sus países vecinos. En Uruguay, por ejemplo, el entrenador Mauricio Larriera lideró La Larriereta en Peñarol y, en Chile, la Universidad Católica se convirtió en La Poyeneta al tener a Gustavo Poyet como entrenador.Encontrar el punto exacto en el que nació esta tendencia es casi imposible pero pueden rastrearse antecedentes en el año 2014, cuando Marcelo Gallardo inició un exitosísimo ciclo al frente de River Plate de Argentina que lo llevaría a ganar dos copas Libertadores, una Copa Sudamericana y dos Recopas Sudamericanas en pocos años.La Gallardeta ya era común entre los hinchas de River al punto que el músico Daniel Piazzola, nieto de la leyenda del tango Astor Piazzola, compuso una pieza musical con ese nombre para homenajear a Marcelo Gallardo.Algunos años después, una sorprendente campaña del humilde Gimnasia y Esgrima de La Plata para ganar la Copa Argentina en 2018, con Pedro Troglio como entrenador, dio origen a La Troglioneta, una tendencia que si bien no se perpetuó en la cancha, inspiró una de las cuenta de Twitter más famosas de la pandemia en Argentina.

argentina

