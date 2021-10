https://mundo.sputniknews.com/20211012/pacto-nuclear-con-iran-una-dura-negociacion-con-ee-uu-para-revivir-el-acuerdo--1117014638.html

Pacto nuclear con Irán: una dura negociación con EE UU para revivir el acuerdo

Las negociaciones en Viena entre Irán, Rusia, China, Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, buscan revivir el acuerdo nuclear firmado en 2015 y conocido como The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA por sus siglas en inglés).A cambio de liberarse de las sanciones estadounidenses en su contra, Irán está de acuerdo en limitar su programa atómico en importantes aspectos y aceptó inspecciones desde la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI).El pacto de 2015 no continuó vigente dada la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018.Según explicó a Telescopio el profesor universitario Paulo Botta, "del lado iraní lo que más preocupa es cómo hacer que este acuerdo tenga una especie de blindaje, de manera que no vuelva a suceder lo que sucedió en 2018, que con la voluntad de una de las partes, el acuerdo se cayó".Agregó además que "desde el lado de los Estados Unidos el tema más importante tiene que ver con la inclusión de la tecnología misilística".En cuanto a la participación de los países europeos en las negociaciones y su posible incidencia como mediadores entre Irán y Estados Unidos, Botta, al igual que el analista político Guadi Calvo, no considera que estos puedan tener un papel activo."Europa tiene mucho interés en que se levanten las sanciones y en los acuerdos nucleares, no tanto por ellos en sí sino porque pueden habilitar a los países de la Unión Europea a comercializar con Irán que es un mercado de casi 85 millones de personas muy necesitadas de muchísimos insumos que los países europeos están en condiciones de abastecer" dijo Calvo.Para que las negociaciones avancen, Irán "necesita señales claras" y Biden no tiene muchas probabilidades de darlas después de "su retirada casi humillante de Afganistán", dijo el analista.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

