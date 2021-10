https://mundo.sputniknews.com/20211012/kim-jong-un-prometio-crear-un-ejercito-invencible-frente-a-hostilidades-de-eeuu-1117012884.html

Kim Jong-un prometió crear un ejército "invencible" frente a hostilidades de EEUU

En su discurso, durante la apertura de la exposición "Autodefensa 2021", el líder norcoreano, Kim Jong-un, prometió crear un "un ejército invencible" ante las políticas hostiles de EEUU y la expansión militar surcoreana. En tanto, en Colombia se está investigando el asesinato de un niño y un adolescente en la región del Catatumbo.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, prometió crear un "un ejército invencible" y afirmó que el desarrollo de la defensa de su país es necesario frente a las políticas hostiles de Estados Unidos y la expansión militar surcoreana.Kim Jong-un participó de la apertura de la exposición "Autodefensa 2021", un evento que exhibe el arsenal armamentístico nacional y conmemora el 76 aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores.Durante su discurso el mandatario puntualizó que el esfuerzo no es específico contra ningún Estado y que el principal enemigo de Corea del Norte es "la propia guerra".En Órbita consultó al experto argentino en política asiática, Marcelo Ramírez, para quien el Ejército norcoreano no es invencible pero si una fuerza "a la que hay que tener en cuenta".El experto dijo que “está calculado que el país tiene 4.300 tanques, 2.600 vehículos blindados y 8.800 piezas de artillería a lo que se suman 430 bancos de combate, 70 submarinos y 810 aviones de combate”.Pero aclaró que “estos números no significan demasiado porque muchas de las piezas tienen problemas de obsolescencia” aunque “hay en desarrollo algunas áreas llamativas, como la prueba que se hizo a mediados de septiembre de un misil hipersónico”.Aunque los anuncios de Corea del Norte fueron analizados desde EEUU y Corea del Sur, el entrevistado destacó que, desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, se observa un cambio en la política estadounidense respecto al país asiático.“Lo que hacía Donald Trump era amenazar con un apocalipsis para luego sentarse a negociar en mejores condiciones y eso terminó generando un lazo casi de amistad personal entre el presidente de EEUU y Kim”, recordó Ramírez.Además en esta edición de En Órbita, entrevistamos a la defensora de derechos humanos colombiana Carmen García, tras el asesinato de un niño y un adolescente a manos de grupos armados en el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.La especialista que preside la asociación Madres del Catatumbo por la Paz, entiende que la zona, que concentra grandes extensiones de cultivo de coca y es disputada por bandas de narcotraficantes, es actualmente “tierra violenta”.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

