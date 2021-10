https://mundo.sputniknews.com/20211012/horas-bajas-para-la-monarquia-en-espana-solo-un-31-votaria-por-mantenerla-1117003173.html

Horas bajas para la monarquía en España: solo un 31% votaría por mantenerla

MADRID (Sputnik)— Son horas bajas para la monarquía en España. Al menos así se desprende una encuesta —coincidiendo con la Fiesta Nacional de España— por la... 12.10.2021, Sputnik Mundo

En concreto, sobre una muestra de 1.000 personas, el 39,4% de los entrevistados se decanta por apoyar la opción republicana, mientras el 31% se inclina por la monarquía. En adición, un 5,6% votaría en blanco, un 10,3 no iría a votar y un 13,7% no tiene decidido su voto.El apoyo a la actual forma de Estado retrocede si los datos se comparan con los de hace un año, cuando se publicó la primera oleada de este estudio, revelando un apoyo del 34,9% a la opción monárquica por un 40,9% de apoyo a la república y un 24,2% situado en las opciones restantes.Esta encuesta –realizada por la empresa demoscópica 40dB– busca arrojar luz sobre cuál es la opinión de los españoles acerca del modelo de Estado, pero también suplir las carencias del trabajo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el mayor ente demoscópico del país, de titularidad pública, que lleva más de seis años sin preguntar a los ciudadanos por su valoración sobre la monarquía.El estudio encargado por la PMI —que engloba a un total de 15 medios como Eldiario.es, Público o La Marea, entre otros— revela que una parte mayoritaria de la sociedad quiere ser preguntada para decidir sobre la forma de estado. El 43% ve necesaria la celebración de un referéndum al respecto, mientras que un 36,1 no lo considera pertinente y un 20,1 no se muestra ni a favor ni en contra.Pese a ello, la celebración del referéndum es defendida por menos gente que hace un año, cuando un 47,8% de los encuestados se manifestaba a favor de la consulta. Además de las cuestiones relativas a la celebración de un hipotético referéndum, la encuesta se detiene también a analizar cuál es la percepción que los ciudadanos tienen de la Casa Real en estos momentos.Imagen dañada por los escándalosEl escenario que dibujan los datos ofrecidos por la encuesta es que la institución monárquica atraviesa una crisis de confianza, lastrada por la colección de escándalos en torno a la figura del rey emérito Juan Carlos I y su fortuna oculta.El deterioro de la imagen del emérito no se traslada por completo a su hijo. Los encuestados otorgan a Juan Carlos I una nota de 3,2 sobre 10, mientras que la valoración de su sucesor en el trono, el rey Felipe VI, es de un 5,7. En cualquier caso, la institución monárquica sí ve erosionada su imagen en conjunto.Los encuestados dan la monarquía una valoración de 4,1 sobre 10, lo que le sitúa por detrás de las Fuerzas Armadas (6,0), el Poder Judicial (4,8) o los medios de comunicación (4,5), pero por delante del Congreso de los Diputados (4,0), los sindicatos (3,2), la Iglesia católica (3,2) o los partidos políticos (2,9)El 72% de los encuestados opina que los escándalos de la familia real dañan la imagen internacional de España y el 53% se muestra de acuerdo con la formación de que la monarquía es "una institución de otros tiempos" que "no tiene sentido en democracia".Otros ponen en duda la utilidad de la institución monárquica a la hora de abordar problemas de España. De hecho, el 38,2% cree que sería más fácil afrontar las tensiones territoriales con Cataluña o País Vasco si no hubiese monarquía frente a un 35,9 que considera que no cambiaría la situación.No obstante, no todo son valoraciones negativas. Son más (el 42%) quienes dicen que la monarquía proporciona estabilidad política, frente a un 40,8% que no comparte esa opinión.¿Un rey de derechas?La encuesta también pregunta a los ciudadanos acerca de cuál creen que es la ideología de los miembros de la Casa Real. Pese a su obligación de mostrarse neutrales en todo momento, la opinión mayoritaria de los ciudadanos es que en el Palacio de la Zarzuela son de derechas.En concreto, un 29,1% cree que el Rey Felipe VI es de derechas, mientras que un 19,1 le considera de centro y un 14,2 le sitúa en la extrema derecha. Son minoritarios quienes le sitúan en la izquierda (6,6%) o en la extrema izquierda (2%). En ese sentido, son más quienes creen que no tiene ideología (18,9%) o los que no saben dónde ubicarle (10,2%).Algo similar ocurre con el anterior jefe de Estado, el rey Juan Carlos I. La opinión mayoritaria es que es de derecha (25,8%) o incluso ultraderecha (20,1%). La tercera opción más apoyada es la que le sitúa como alguien de centro (el 16,3%), por solo un 5,6% que le califica de izquierdas y un 2,5% que le califica de extrema izquierda. Finalmente, un 19,5 afirma que no tiene ideología y un 10,2% dice no saber cuáles son sus inclinaciones.Brecha generacionalLa encuesta también revela la existencia de una brecha generacional: el apoyo a la república es mucho mayor entre los jóvenes. En la franja de edad de 18 a 24 años, el 60% son republicanos frente a un 23% de monárquicos.A ojos de Pablo Iglesias –fundador de la formación izquierdista Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno de España hasta hace seis meses– éste es uno de los datos más relevantes de la encuesta.Según su análisis, la encuesta muestra que "hoy la república representa una posibilidad de regeneración frente a la corrupción de la monarquía restaurada por Franco en la figura de Juan Carlos", algo que abre "una posibilidad constituyente de justicia social" frente al "proyecto reaccionario ultranacionalista" que a su modo de ver representan el auge de Vox o el giro a la derecha del Partido Popular.

Rodrigo Fernández Aún así, hay mucha burra conforme con mantener parásitos y vagos en España

