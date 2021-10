https://mundo.sputniknews.com/20211012/fiscal-venezolano-acusa-al-gobierno-colombiano-por-asesinato-de-nino-y-joven-1117005386.html

Fiscal venezolano acusa al Gobierno colombiano por asesinato de niño y joven

CARACAS (Sputnik) — El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, responsabilizó al Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, por el asesinato de... 12.10.2021, Sputnik Mundo

En las redes sociales circuló el fin de semana un vídeo en que el aparecen los jóvenes con las manos atadas, mientras son grabados por los ciudadanos, quienes aseguran que serían entregados a las autoridades colombianas, tras ser acusados de robar en un local comercial, pero posteriormente aparecieron muertos en la salida hacia el municipio El Tarra, Norte de Santander.Saab relató que los jóvenes fueron hallados con impactos de arma de fuego y con un cartel que decía: ladrones.El fiscal denunció que hasta la fecha no se han identificado a los responsables del asesinato.Saab reiteró que el Ministerio Público venezolano envió una comunicación al fiscal colombiano, Francisco Barbosa, para solicitar que sean esclarecidos los hechos y determinar las responsabilidades del asesinato de los jóvenes.El fiscal señaló que las autoridades colombianas remitieron un oficio al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela para obtener las huellas del menor asesinado, identificado como Alexander José Fernández Rodríguez.Además, manifestó que el Ministerio Público está recabando la información sobre la identidad de otro joven acribillado.De acuerdo con las informaciones difundidas, cuando los jóvenes eran trasladados por residentes de la zona a la Policía, presuntamente aparecieron varios hombres armados y se los llevaron a la fuerza.La Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó el asesinato de los dos jóvenes e instó a las autoridades colombianas a investigar los hechos.Asesinato de migrantes venezolanos en ColombiaAl menos 3.000 migrantes venezolanos fueron asesinados en Colombia por odio y xenofobia promovida por el Estado, entre el 2015 y 2020, según la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHE), indicó Tarek William Saab."Al menos 1.933 migrantes venezolanos fueron asesinados y otros 836 fueron dados por desaparecidos (…) si sumamos los identificados como asesinados más los desaparecidos la cifra de manera aterradora puede llegar a los 3.000 venezolanos muertos víctimas del odio de la xenofobia que las autoridades del Estado colombiano ha impulsado y promovido contra la población venezolana residente en Colombia", indicó Saab.Saab manifestó que entre enero y agosto de este año fueron asesinados en Colombia otros 362 venezolanos, y por los cuales dijo no hay responsables por esas muertes."Nadie va preso por eso en Colombia, no se abre un expediente o una investigación, ni se detiene a los homicidas", acotó.De igual manera, señaló que se tratan de crímenes de lesa humanidad contra los migrantes de su país.El fiscal indicó que según CODHE la tasa de homicidio de la población venezolana es 2,8 veces mayor que la del resto de la población en Colombia.De acuerdo, con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Colombia acoge a 1,7 millones de personas de Venezuela.

