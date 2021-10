El show de una cantante de trap argentina desata una dura polémica en Uruguay

https://mundo.sputniknews.com/20211012/el-show-de-una-cantante-de-trap-argentina-desata-una-dura-polemica-en-uruguay-1117008156.html

La compositora y cantante argentina de 21 años se presentó el sábado 9 en la noche en Punta del Este —Maldonado, a 140 kilómetros al este de Montevideo—, en el marco del festival American RockStars. El evento contó con el apoyo del Ministerio de Turismo de Uruguay y de la Intendencia de Maldonado.El espectáculo se realizó al aire libre y cumplió con el máximo de cinco horas de duración, se pidió certificado de vacunación para ingresar, pero no hubo más protocolos. En una foto que se hizo viral, se ve a Becerra con los brazos abiertos ante una multitud. Había más de 4.000 personas aglomeradas y sin tapabocas.Detrás de la polémicaLa asociación civil Uruguay es Música —que reúne a productores, promotores, mánager, salas privadas y gestores culturales que representan a artistas nacionales— posteó la foto en su cuenta de Twitter y exigió al Gobierno de Luis Lacalle Pou que terminen los aforos limitados para los espectáculos."¿Por qué el Gobierno sigue restringiendo al sector de la música en vivo? Siguen bastardeando y limitando aforos mientras otros trabajan en total normalidad", denunció la asociación. "La normalidad debe ser para todos. ¿Hasta cuándo van a seguir afectando caprichosamente el trabajo de tanta gente? ¿Por qué ponen la vacunación de por medio si no es obligatorio vacunarse? ¿Por qué nos hacen responsables de decisiones que Uds. mismos declaran en la prensa que no pueden tomar?", agregó.En el hilo, publicado el 10 de octubre, Uruguay es Música arrobó al presidente, y a los ministros de Salud, Daniel Salinas, de Turismo, Tabaré Viera, y al de Trabajo, Pablo Mieres. También explicó que eligieron esa vía para comunicarse porque las autoridades "continúan sin recibir en sus despachos a quienes somos los protagonistas directos del sector".La polémica obligó al Ministerio de Salud a abrir una investigación, y Lacalle Pou aseguró que se multaría a los organizadores si se confirma el incumplimiento de los protocolos sanitarios.Este 12 de octubre, el director general de Salud de Uruguay, Miguel Asqueta, reconoció que el concierto America RockStars "no se realizó de la forma como se había recomendado", según informó la prensa local.A su vez, explicó que los protocolos vigentes "recomiendan" que "la gente permanezca en ciertos lugares con distancia". El jerarca pidió respetar el distanciamiento "basándose en el sentido común". "Se pretendía que las personas guardaran un cierto comportamiento", reconoció.Ante las aclaraciones, Uruguay es Música volvió a utilizar su Twitter para denunciar que las reglas no son iguales para todos. "Dicen en los medios que los protocolos del MSP [Ministerio de Salud Pública] son solo recomendaciones, pero entonces ¿podrían multar realmente?", cuestionan."Dicen que los productores somos quienes tomamos la decisión final de aplicación, siendo así ¿podríamos optar por no aplicarlos, cierto? ¿Cuál sería el marco jurídico en que estuvimos parados todo este tiempo?", se preguntan."Dicen que van a investigar los varios casos que ya son públicos de estos últimos días. Las imágenes son elocuentes y las multas no resuelven el verdadero problema", advierten y piden que los espectáculos retomen su actividad "con total normalidad, el marco sanitario lo permite y los hechos de la realidad ya están jugando su partido".

