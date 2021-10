https://mundo.sputniknews.com/20211012/el-dia-de-la-fiesta-nacional-en-espana-a-menudo-marcado-por-la-polemica-e-incluso-la-desgracia-1116965866.html

El día de la Fiesta Nacional en España, a menudo marcado por la polémica e incluso la desgracia

En la celebración del 12 de octubre se solapan el aniversario de la llegada de Colón a América, un desfile militar y la festividad de la Virgen del Pilar. Pero... 12.10.2021, Sputnik Mundo

Los actos con motivo de la festividad del 12 de octubre en Madrid se han saldado en los últimos años con accidentes e incluso pérdida de vidas humanas. Así sucedió en la edición de 2019, cuando el paracaidista encargado de portar la enseña nacional sufrió un aparatoso accidente mientras ejecutaba su descenso, estampándose contra una farola y quedando enganchado a ella.El golpe no entrañó daños físicos de importancia para el paracaidista y, más allá de la vistosidad del momento, los actos continuaron sin grandes contratiempos. Pero el incidente estuvo cargado de cierto simbolismo, dado el contexto de la situación política y social en Cataluña, entonces candente por el segundo aniversario del referéndum de independencia y en espera de la inminente sentencia a los líderes soberanistas. En el mundo independentista se interpretó como una metáfora de las tensiones territoriales. Solo la ministra de Defensa, Margarita Robles, procedió a animar al malogrado paracaidista mediante un abrazo.Dos años antes, en 2017, ocurrió una tragedia mayor. A la conclusión de los actos, uno de los cazabombarderos Eurofighter que había participado en el desfile aéreo se estrelló en Albacete mientras regresaba a su base aérea. El piloto no pudo eyectarse y falleció en el acto. El accidente se sumó a los varios que ha sufrido este tipo de aeronave en España y en suelo europeo, también mortales, en los últimos años.No todos están de acuerdoYa en 2015, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, comentó en la red social Twitter que el 12 de octubre no era merecedor de ninguna celebración, en alusión a los excesos de la Conquista. Un año después, el todavía diputado y líder de Podemos Pablo Iglesias criticó la, en su opinión, "hipocresía" de los políticos que "creen que defender a tu patria es asistir a un desfile". En 2020, ya en calidad de vicepresidente, Iglesias asistió al acto oficial en el Palacio Real. Debido a la pandemia, ese año no hubo desfile.Más recientemente, el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha cuestionado la idoneidad del desfile militar y propone suprimirlo, destinando en su lugar los costes del mismo a causas sociales. Así consta en la batería de preguntas al Gobierno formuladas en sede parlamentaria el 11 de octubre, donde propone acabar con la exhibición de material armamentístico en calidad de "orgullo patriótico". En 2019 el coste del desfile ascendió a 912.536 euros, un 30% más caro que la edición anterior.Abucheos al GobiernoAbierto al público, el desfile militar del 12 de octubre a menudo ha devenido en escenario de protesta, reflejando la tensión política que experimenta el país en cada momento. El presidente Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han sido objeto de pitos y abucheos durante varias ediciones.A lo largo de su presidencia (2004-2011), Rodríguez Zapatero fue el destinatario de las muestras de enfado de la ciudadanía asistente al acto. Tras su victoria electoral en marzo de 2004, puede decirse que el expresidente socialista no disfrutó de ningún desfile en calma. "Ya forman parte del rito", llegó a confesar en 2009 in situ al entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, durante una conversación con varias personalidades captada por los micrófonos. El propio Zapatero protagonizó en 2003 una de las imágenes de aquel desfile, al permanecer sentado al paso de las tropas estadounidenses invitadas en protesta por la invasión de Irak.El actual presidente, el también socialista Pedro Sánchez, tampoco escapa de este tipo de actuaciones, pues fue recibido con pitos a su llegada al evento tanto en 2018 como en 2019. Recordamos que los barrios adyacentes a la zona del desfile, Salamanca y Chamberí, destacan desde hace décadas por la primacía del voto conservador de sus vecinos.¿Un acto aburrido?El expresidente Mariano Rajoy, precisamente al que descabalgó del poder Pedro Sánchez en 2018 mediante una moción de censura, protagonizó en su momento una anécdota relacionada con el desfile. Fue en 2008, cuando todavía era el presidente del Partido Popular y jefe de la oposición parlamentaria. Un micrófono captó el contenido de una conversación con el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, en la víspera de los actos. Resignado, le comentó:Esta muestra de sinceridad contrastó con un vídeo grabado justo el año anterior, donde Rajoy exhortaba a la ciudadanía a "manifestar con franqueza "el orgullo de ser españoles, "para que todo el mundo sepa lo que los españoles sentimos por España, y que sabemos proclamarlo sin aspavientos, pero con orgullo y la cabeza bien alta".Las manifestaciones de adhesión a los colores de la enseña nacional entre la clase política tuvieron un ejemplo posterior en 2016, cuando la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acudió al acto con un gran paraguas que llevaba impresa la bandera de España. Año y medio después dimitió de su cargo como resultado de la publicación de un vídeo donde el vigilante de seguridad de un establecimiento comercial le instaba a sacar del bolso dos botes de crema facial que acababa de hurtar y en un momento en que se investigaba si había obtenido un máster en la Universidad Rey Juan Carlos de manera fraudulenta.

