"El bitcoin no tiene valor", sentencia el CEO de JPMorgan

"El bitcoin no tiene valor", sentencia el CEO de JPMorgan

12.10.2021

"No quiero ser el portavoz de nada, me da igual, me es indiferente. Nuestros clientes son adultos. Ellos no están de acuerdo [con esta opinión]. Es lo que hace los mercados, así que si quieren tener acceso para comprarse bitcoin, no podemos custodiarlo, pero podemos darles un acceso legítimo y lo más limpio posible", subrayó.Sin embargo, la postura del CEO es diferente a las políticas de la propia JPMorgan. Así, en febrero de 2019, la empresa lanzó su propia moneda digital, JPM Coin, y en octubre de 2020 anunció que crearía una nueva unidad exclusiva para proyectos con critptomonedas. Apenas en agosto de 2021 se anunció que, a algunos de sus clientes, les otorgaría acceso a fondos de criptodivisas.A su vez, en caso de Dimon, no es la primera vez que se opone al uso de bitcoin. Así, en una ocasión declaró a Jim VandeHei, CEO de Axios, que el bitcoin "no tiene un valor intrínseco" por lo que podrían esperarse fuertes regulaciones."Siempre he creído que se hará ilegal en algún lugar, como en China que lo hizo ilegal. Entonces, creo que es un poco de oro para tontos", afirmó el empresario.A esta tendencia se sumó China, quien el pasado 24 de septiembre anunció que el Banco Popular de China declaró ilegales todas las transacciones con activos digitales, al igual que los procesos de minería para generar criptomonedas.El argumento de las autoridades de este país es que los bitcoins son monedas fiduciarias que además han interrumpido "el orden económico y financiero", lo que a su vez incentivó delitos como el lavado de dinero y esquemas piramidales. Sin embargo, el gobierno chino ha estado probando el yuan digital.Hasta el momento, se desconoce si países como Estados Unidos también planean regular o prohibir el uso de criptomonedas; sin embargo, Bloomberg informó que el gobierno de Joe Biden prepara una orden ejecutiva para que sus agencias federales estudien y ofrezcan recomendaciones sobre este mercado.A su vez, el CEO de JPMorga insiste en que es necesaria una regulación y que pronto llegará.

