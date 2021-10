https://mundo.sputniknews.com/20211012/diputado-venezolano-parcializar-mision-de-ue-fue-un-error-politico-de-borrell-1117016472.html

Diputado venezolano: parcializar misión de UE fue un error político de Borrell

CARACAS (Sputnik) — El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cometió un error al considerar que la legitimidad de los comicios en Venezuela dependerá... 12.10.2021, Sputnik Mundo

El pasado 8 de octubre, Borrell declaró que la obligación de la UE es acompañar las elecciones venezolanas, tras constatar que toda la oposición participará en ellas, incluidos los partidos que respaldan a Juan Guaidó."Creo que tenemos que acompañarles porque es una mayor garantía para ellos que estemos presentes auditando el sistema. ¿Esto legitima al Gobierno de Venezuela y al presidente Maduro? ¡No! Lo que legitimará o deslegitimará será el informe de la misión", añadió el jefe de la diplomacia europea.Desde el 2006, la Unión Europea no participa como observador en las elecciones venezolanas.Además, desde el 2017 la UE ha desconocido los procesos electorales que se realizan en Venezuela, arguyendo falta de credibilidad y transparencia.Sin embargo, en esta ocasión la UE enviará su Misión de Observación Electoral, tras haber firmado un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE).En ese acuerdo, la misión de la UE se comprometió a garantizar la imparcialidad y la objetividad en los comicios.Bertucci, candidato a la gobernación del estado Carabobo (centro), indicó que la observación internacional fue solicitada por todos los sectores que participarán en las elecciones."Aplaudo esta participación como observadores de la Unión Europea sin embargo me parece que las declaraciones de Borrell están completamente fuera de lugar, pues fue un aporte que hemos solicitado los que vamos a participar para que este proceso tenga la mayor cantidad de legitimidad posible a nivel nacional e internacional", comentó.Por su parte, el Gobierno venezolano ratificó que no permitirá injerencia en sus comicios, pues dijo que la legalidad y legitimidad del proceso electoral no dependerá de ningún actor extranjero.Entretanto, el CNE consideró que las declaraciones de Borrell "comprometen seriamente el sentido, espíritu y propósito de la invitación que le fuera cursada en mayo pasado como del acuerdo firmado entre las partes".Aunque el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, exigió a Borrell que se disculpara, dijo que hasta el momento la UE no ha dado ninguna explicación, ni ha respondido el comunicado que emitió ese organismo electoral.

