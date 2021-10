https://mundo.sputniknews.com/20211012/daniel-ortega-con-amplio-respaldo-electoral-en-occidente-de-nicaragua-1117004131.html

Daniel Ortega con amplio respaldo electoral en Occidente de Nicaragua

Daniel Ortega con amplio respaldo electoral en Occidente de Nicaragua

MANAGUA (Sputnik) — De cara a las elecciones generales que se celebrarán en Nicaragua el 7 de noviembre, el presidente Daniel Ortega, del Frente Sandinista de...

américa latina

nicaragua

daniel ortega

En esa propia demarcación territorial en marzo de 2021 la intención de voto a favor del partido gobernante era de 52,2% y por la oposición alcanzaba 12,8%. La calidad del voto por el partido que gobierna en Nicaragua desde el 10 de enero de 2007 refleja un 53,9% del denominado “núcleo duro” (quienes no cambian su intención de voto), un 19,5% definido como electorado “suave” y 5,7% del electorado que tiende a votar en la casilla número dos, la del FSLN.En contraste, la oposición (fragmentada) dispone del favor de un 1,9% duro, 5,3% suave y un 7,1% que tiende a concederle el voto. A la pregunta "¿De qué partido político saldrá el próximo presidente de Nicaragua?", 91,3% de los encuestados respondió que el FSLN, mientras 7,4% se inclinó por la oposición y 1,2% dijo no saber. Acerca de la disposición de acudir a las urnas, 79% indicó que probablemente votará y el 21% restante no tiene intención de ejercer ese derecho ciudadano. Menos en las elecciones de 2006, cuando la asistencia a los centros de votación en León y Chinandega fue del 59%, en el resto de los últimos siete procesos electorales la participación superó la barrera del 70%, con el pico más alto en 1990 (victoria de la Unión Nacional Opositora sobre el FSLN) con 81,8% de asistencia.El 7 de noviembre, 4.478.334 nicaragüenses, según la versión definitiva del padrón electoral, podrán concurrir a las urnas por octava ocasión desde 1984 a fin de votar por la fórmula presidencial, los 92 diputados a la Asamblea Nacional (Legislativo) y los 20 al Parlamento Centroamericano

nicaragua

2021

nicaragua, daniel ortega