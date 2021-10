https://mundo.sputniknews.com/20211012/corte-de-colombia-ordena-proteger-a-victimas-de-trata-sin-que-medie-investigacion-penal-1117016895.html

Corte de Colombia ordena proteger a víctimas de trata sin que medie investigación penal

BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Constitucional de Colombia ordenó proteger a víctimas de trata de personas sin que medie una investigación penal, en respuesta a... 12.10.2021, Sputnik Mundo

La sentencia dijo que las afectadas por este crimen podrán acceder a una ruta de protección especializada "cuando se detecten indicios de trata, y sin necesidad de que exista una investigación penal del delito", afirmó a la agencia Sputnik la abogada María Cecilia Ibáñez, de la ONG que asesoró a la víctima.La decisión se dio por la acción judicial de Yolanda (nombre cambiado por seguridad), quien tras denunciar que había sido "captada en Venezuela en el año 2019 y trasladada a Colombia bajo la falsa promesa de que iba a vender café y otras bebidas calientes" para ejercer la prostitución, no fue reconocida como víctima.La sentencia de la Corte es importante porque para Ibáñez, la diferencia en la atención de víctimas de trata de personas frente a las de otro tipo de delitos es clave.Las afectadas tienen "alta vulnerabilidad, necesitan atención médica, no tienen documentación propia, no tienen conexiones en los lugares donde están, no pueden acceder a alojamiento. Estas medidas lo que hacen es proveerle alojamiento, salud, alimentación, eventualmente trabajo para que puedan reintegrarse a la sociedad, añadió.Igualmente, destacó que ordena otorgar salvoconductos a estas personas, mientras se define su situación migratoria, dado que, usualmente, aplican a refugio.Colombia es el mayor receptor mundial de migración venezolana, con casi dos millones de ciudadanos de esa nacionalidad en su territorio.

