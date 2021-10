https://mundo.sputniknews.com/20211012/claves-para-entender-el-paro-nacional-de-gaseros-en-mexico-1117013492.html

Claves para entender el paro nacional de gaseros en México

El Gremio Gasero Nacional de México inició un paro de labores este 11 de octubre para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que modifique los... 12.10.2021, Sputnik Mundo

El anuncio de los gaseros mexicanos se da luego de varios días de amenazas ante los ajustes que hizo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a las tarifas del gas natural, como parte de la nueva política energética del gobierno federal.A finales de julio, López Obrador anunció que la CRE establecería precios máximos para tener un control de las tarifas y evitar abusos al consumidor. Asimismo, informó sobre la creación de Gas Bienestar, una distribuidora gubernamental, con la que se pretende hacer un contrapeso a las gaseras privadas.La decisión generó muchas críticas por parte del gremio, quienes denunciaron que se verían afectados porque el tope máximo no les genera ningún tipo de ganancia.Así, el líder gremial Enrique Medrano explicó que con las tarifas actuales su margen de ganancia es de 40 centavos por litro, lo que les impide pagar el mantenimiento de sus vehículos y el salario de sus comisionistas. La propuesta que presentan es que el costo mínimo por litro sea de tres pesos.Por ello, este 11 de octubre el Gremio Gasero Nacional inició un paro indefinido de labores y bloqueó por varias horas avenidas principales de la Ciudad de México, con el fin de exigir una mesa de negociación con las autoridades correspondientes.Luego de la protesta, el 12 de octubre, representantes de los gaseros se reunieron con autoridades capitalinas, incluida la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con el fin de llegar a un acuerdo y evitar el desabasto en la capital.Sin embargo, al no haber alcanzado consenso, el Gremio Gasero anunció que mantendría el paro de labores, y convocó a otros estados a sumarse a la huelga, la cual, hasta el momento, no contempla más bloqueos.Se espera que en las próximas horas se unan al paro de labores los agremiados ubicados en el Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Morelos.AMLO descarta desabastoLuego del bloqueo a vialidades en la capital mexicana, Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la huelga de gaseros y estimó que no pasará a mayores, pues ya se tiene comunicación con ellos y Gas Bienestar puede garantizar el abasto del combustible.El mandatario indicó que su objetivo es que la nueva paraestatal distribuya el 51% del mercado y de esta forma hacer un contrapeso a las cinco empresas que controlan la distribución.

