Candidatos presidenciales en Chile sacan toda la artillería en tenso debate televisivo

Los choques más llamativos los protagonizaron el candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast; la aspirante del partido Demócrata Cristiano (centroizquierda), Yasna Provoste; la carta oficialista, Sebastián Sichel, y el líder del bloque de izquierda Frente Amplio, Gabriel Boric.En el encuentro estuvieron también el candidato del Partido Progresista (izquierda), Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, de Unión Patriótica (izquierda). El séptimo candidato, Franco Parisi, del Partido de la Gente (centro), está radicado en Estados Unidos y no viajó para la ocasión.En la primera parte del debate se hicieron propuestas, se habló de pensiones, inmigración, economía y la pandemia. Pero en el segundo bloque el formato cambió, incluyendo una novedosa sección en que los candidatos se enfrentaban uno contra uno, formulándose preguntas al hueso. En ese segmento fue cuando ardió Troya.Mejores momentosKast y Boric, los candidatos que encabezan las encuestas, comenzaron las polémicas.Kast comentó que su programa de Gobierno incluye retirar a Chile del Consejo de Derechos Humano de las Naciones Unidas, afirmando que el organismo "no se ha pronunciado sobre regímenes que violan los derechos humanos como Nicaragua, Venezuela o Corea del Norte".Boric, sin que fuera su turno de hablar, interrumpió diciendo a los periodistas que el formato debía incluir una herramienta para corregir a un candidato cuando dice una mentira, ya que, en efecto, la ONU sí se ha pronunciado sobre la situación político-social de los tres países mencionados por el candidato de ultraderecha.Durante el mismo enfrentamiento, Boric recordó la investigación periodística que reveló en 2019 las inversiones de Kast en Panamá, acusándolo de evadir impuestos. Aquello generó un tenso momento que hizo enojar al republicano."Te invito a que mañana abramos nuestras cuentas corrientes, nos hagamos un test de drogas y mostremos nuestras fichas clínicas", respondió Kast. Ese emplazamiento fue leído posteriormente por algunos como una falta de respeto, pues Boric reveló hace un par de años estar en tratamiento por un trastorno obsesivo compulsivo (TOC).En tanto, Provoste encaró a Sichel acusándolo de esconder su pasado, asegurando que el ahora candidato se dedicaba a hacer lobby ante el Congreso a favor de las empresas privadas que representaba cuando ejercía como abogado. El oficialista respondió con otro ataque. "Sí, a diferencia tuya yo trabajé en el sector privado. ¿cuántos años has trabajado en el sector público? 30 años, recibiendo un sueldo pagado con impuestos de todos los chilenos".Artés también generó polémica. En una de sus intervenciones prefirió no hablar, haciendo un minuto de silencio por "todas las víctimas de la represión y la dictadura de Sebastián Piñera". Casi 30 segundos estuvo serio, callado y con el puño levantado hasta que fue interrumpido por los moderadores. "Su tiempo es para hablar", le pidieron.Perdedor: el formatoAunque los expertos difirieron sobre un eventual candidato ganador o perdedor, todos coincidieron en algo: el formato del debate no fue el ideal. Fue transmitido por los canales nacionales TVN, Mega y Canal 13 desde las 22:23 del lunes 11 hasta pasadas las 1:00 del martes, impidiendo que muchos pudieran seguirlo hasta el final.Además, las reglas fueron estrictas para escoger qué candidato podía emplazar a otro y en qué momento, lo que evitó una interacción fluida entre los seis aspirantes a La Moneda (sede de Gobierno)."En este formato los periodistas tienen un rol demasiado protagónico, eligen la pregunta de cada uno y eligen cuándo interrumpen según su propio criterio", señaló el diputado de Convergencia Social (izquierda), Gonzalo Winter en su cuenta de Twitter. "¡Qué enredo!", tuiteó el histórico periodista televisivo Mauricio Bustamante, protagonista de diversos debates en los últimos años.A pesar de que se han realizado otros encuentros de candidatos en radio y televisión, este fue el primer debate que tuvo a casi todos los candidatos participando. Antes solo había sido posible convocar a cuatro o cinco como máximo. No obstante, aún no se sabe cuándo se enfrentarán los siete cara a cara, ya que Parisi vive en Dallas, Estados Unidos, y no ha comunicado cuándo regresará al país para hacer campaña.El último estudio de opinión de la compañía privada Cadem reveló que Boric lidera las preferencias para las elecciones del 21 de noviembre con un 21% de las menciones, seguido por Kast con 18% y Provoste con 13%.Más atrás quedó Sichel, con un 10% de las preferencias; Parisi con un 6%; Enríquez-Ominami con 4% y Artés con un 1%.

