"Boris Johnson está descansando en España mientras su país está sumido en el caos"

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en medio de la crisis del combustible en su patria y el auge del COVID, se fue de vacaciones a España

Boris Johnson salió del Reino Unido el 8 de octubre y llegó a la costa sur de España. Allí, escogió una villa de lujo en la Costa del Sol.Johnson se fue de vacaciones con un "amigo" de entre los miembros del Partido Conservador. Fue invitado a una villa en las montañas andaluzas junto con el político británico Zach Goldsmith y su familia, según The Sun. No se sabe con certeza si la esposa de Johnson, Carrie, llegó con su hijo Wilfred. La información sobre esto en los medios británicos difiere.La villa, de estilo mediterráneo, de dos plantas, cuenta con dos piscinas, una pista de tenis, una amplia sala de estar, comedor para 15 personas y está vigilada las 24 horas del día.Una fuente de la policía española dijo al periódico The Mirror: "Oficialmente no podemos confirmar [el lugar de descanso de Boris Johnson], pero extraoficialmente está ubicado en una gran villa de lujo en la frontera entre Marbella y Benahavis".La fuente aclaró que después de que se supo dónde está descansando exactamente el primer ministro británico, la policía está mostrando "una mayor vigilancia"."Sabemos lo importante que es para el mundo y que puede ser un objetivo, por lo que se organizarán patrullas adicionales", dijo una fuente policial.En Twitter, los usuarios ya han sabido cuánto cuesta alquilar la villa donde descansa Johnson.Además del alto costo de las viviendas de alquiler, los internautas estaban indignados de que las vacaciones del primer ministro se debieran a la actual crisis de combustible en el Reino Unido.Las redes sociales señalaron que si Johnson estaba en el país, entonces, probablemente, los problemas podrían resolverse más rápido. "Honestamente, si Boris Johnson estuviera ahora en Downing Street, y no en Marbella, afectaría mucho lo 'bien' que afrontan la crisis", prosiguen en Twitter.Otros señalaron que la prensa británica no critica las acciones del primer ministro: "Boris Johnson está de vacaciones en España mientras el país está sumido en el caos. Sin condena de los medios. Admiten un liderazgo tan pobre".En efecto, los medios británicos no cubren las vacaciones de Johnson desde un lado negativo, sino que replican las declaraciones de los ministros que aseguran que su jefe necesitaba mucho estas vacaciones.Así, el ministro de Empresa, Energía y Estrategia Industrial Kwasi Kwarteng fue uno de los primeros en defender a Johnson:Kwarteng también señaló que está constantemente en contacto con el primer ministro a través de WhatsApp y habló con él en persona hace unos días.El secretario del Interior, Damian Hinds, también se puso del lado de Boris Johnson. Los periodistas de Sky News le preguntaron si el jefe de Gobierno debería haberse ido al extranjero en este momento. A lo que Hynes respondió: "¿Puede ser el momento adecuado? Creo que es importante que las personas tengan la oportunidad de estar con sus familias, de relajarse, de descansar".El político también señaló que incluso de vacaciones, Johnson está constantemente en contacto y continúa al frente del Gobierno.Entre los descontentos se encontraban representantes del sector industrial y opositores al primer ministro del Partido Laborista, que pidió al Gobierno que "se reponga" en la crisis.Las vacaciones actuales de Johnson están lejos de ser las primeras que causaron revuelo en la red. En 2019, el primer ministro fue criticado por la Organización de Cumplimiento de los Parlamentarios por no explicar de manera oportuna cómo se pagaban sus vacaciones en el Caribe. Mientras tanto, las vacaciones del verano pasado en Escocia casi terminan en un desastre para el primer ministro. Fue llevado al mar mientras remaba.

