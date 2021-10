https://mundo.sputniknews.com/20211011/venezuela-ensayo-electoral-y-rechazo-a-la-injerencia-extranjera-1116974924.html

Venezuela: ensayo electoral y rechazo a la injerencia extranjera

El 21 de noviembre se renovarán en Venezuela más de 3.000 cargos de elección popular, entre gobernaciones, alcaldías, legislaturas y concejos municipales. Para poner a prueba todas las fases del sistema automatizado de votación, el CNE realizó un simulacro en todos los estados del país, con la habilitación de 446 centros de votación y 1.386 mesas electorales.El 8 de octubre pasado, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, señaló que la "legitimación" de los comicios del próximo 21 de noviembre en Venezuela dependerá del informe que realice la Misión de Observadores de la Unión Europea, y declaró, además, que la misión electoral debía acompañar a la oposición venezolana.En rueda de prensa, el titular del Poder Electoral calificó estas declaraciones como "injerencistas" y "parcializadas", y exigió "no solo una explicación, sino que públicamente la Unión Europea exprese sus disculpas al pueblo de Venezuela".Observadores electorales contra la injerenciaEn diálogo con Sputnik, el jefe de la misión electoral del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), Nicanor Moscoso, manifestó que "ninguna misión electoral debe inmiscuirse en el sistema venezolano".El grupo de expertos latinoamericanos, testigo electoral en el país caribeño durante los últimos 20 años, considera que, pese a las críticas externas, el sistema de votación de Venezuela se ha perfeccionado y hoy ya no está en cuestionamiento."Nosotros nos reunimos con los dirigentes políticos de oposición, y ellos nos dicen que ya el sistema de votación no es un problema, que lo que existen son diferencias políticas, como existen en todos los países. Y nosotros pensamos que esas diferencias las deben resolver los venezolanos", planteó Moscoso.Para este experto ecuatoriano, la desconfianza que ha existido durante años sobre el sistema de votación automatizado de Venezuela, lo "ha fortalecido, más bien", y recordó las declaraciones del expresidente estadounidense Jimmy Carter, para quien "el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo"."Precisamente, la desconfianza, sobre todo en los medios de comunicación internacionales, que por supuesto tienen sus tendencias políticas, lo que ha hecho es que se mejore cada día el sistema de votación y ha obligado a este país a tener, por lo menos, el mejor sistema electoral de América Latina, que es la región donde actuamos", concluyó.Autoridad electoral destaca "masiva participación"Según el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, hubo una "masiva participación" que superó las expectativas planteadas en la jornada de ensayo electoral, y si bien no ofreció detalles de la cantidad de personas que acudieron a los centros de votación aseguró que fue superior al simulacro realizado en 2020 previo a las elecciones parlamentarias.PSUV mide fuerzasOtro de los objetivos de este evento preparatorio es la afinación de la maquinaria electoral de las organizaciones políticas que participarán de la contienda del 21 de noviembre.Ingrid Rada, dirigente comunal de la parroquia El Valle, en el suroeste de Caracas, le dijo a Sputnik que "el pueblo de Venezuela está acostumbrado a los simulacros electorales, y que son muy buenos para medir fuerzas"."Nosotros nos guiamos mucho por este tipo de simulacros, porque sabemos quiénes van a salir a votar y a quiénes hay que motivar, a mover. Y hoy la gente ha salido a participar", afirmó la comunera militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).La maquinaria del partido de Gobierno funciona con el sistema 1x10, en el que cada militante responsable de un sector, conocido como patrullero o patrullera, debe asegurar la participación de 10 personas en el evento electoral."Nosotros, que somos voceros populares, debemos asegurar la participación de nuestro pueblo para el 21 de noviembre, explicándole por qué debemos movilizarnos y este simulacro sirve para eso justamente, para saber cómo va nuestra movilización", le explica a Sputnik Nelson Rangel, dirigente popular del PSUV.Para Rangel, la visita a las comunidades y el diálogo con la gente humilde sobre por qué debe mantenerse la revolución bolivariana en el poder es una tarea fundamental en este mes que falta para las elecciones regionales y municipales."Primero, hay que salir a votar para demostrarle al mundo que aquí en Venezuela hay democracia, y hay que movilizar a nuestra gente para demostrar que no nos rendimos pese a todo, que nunca lograrán arrodillarnos", finalizó.

