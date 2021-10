https://mundo.sputniknews.com/20211011/un-paro-parcial-de-la-oposicion-abre-nueva-disputa-politica-en-bolivia-1116966456.html

Un paro parcial de la oposición abre nueva disputa política en Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — Un paro nacional de escaso impacto liderado por la oposición abrió un nuevo ciclo de confrontación política en Bolivia, que continuará con... 11.10.2021, Sputnik Mundo

El paro —de protesta contra la "persecusión política" de líderes opositores que participaron en el golpe de 2019 y en rechazo a una ley de investigación de ganancias ilícitas— fue convocado una semana antes por una autodenominado "Bloque de Unidad" de la oposición encabezado por el Comité Cívico de Santa Cruz (este).El Gobierno denunció al paro como un intento de desestabilización de la democracia recuperada hace casi un año y decidió suspender el tratamiento parlamentario de la ley sobre ganancias ilícitas abriendo en cambio un proceso de consultas.Casi normalidadEl paro opositor transcurría sin mayores incidentes, con excepción de bloqueos callejeros en el centro de Santa Cruz e intentos de cortes de calles en La Paz y Cochabamba (centro), impedidos por la policía y por grupos de activistas del oficialismo movilizados contra la protesta.El Ministerio de Trabajo reportó que las actividades eran "completamente normales" en ocho de los nueve departamentos y que la protesta no afectaba a los sectores de producción, manufacturas, servicios gubernamentales y bancarios, transporte urbano y de larga distancia, ni a los vuelos comerciales."La construcción de un bloque democrático histórico apenas comienza con este primer paro, no esperemos grandes cosas, es un proceso", justificó Morales, dirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, uno de los grupos que llamó a la protesta y que en 2019 se movilizó contra el Gobierno de Evo Morales.El activista admitió que la convocatoria de "Bloque de Unidad", en el que participan también los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) no alcanzó impacto total porque no había logrado el respaldo abierto de alcaldes de las capitales de departamento, la mayoría opositores.En el caso de La Paz, el alcalde conservador Iván Arias se sumó a última hora a la protesta, pero los servicios municipales operaban con normalidad y las actividades urbanas solo fueron fugazmente afectadas por una marcha de comerciantes minoristas informales contra la ley sobre ganancias ilícitas.En la vecina El Alto, la alcaldesa izquierdista Eva Copa llamó a "reconstruir el país en vez de parar".El presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, calificó a la protesta como "un éxito total" y evitó referirse a la falta de apoyo en varios departamentos reportada por los medios."Ésta es una protesta contra un Gobierno autocrático que no respeta la democracia", insistió.Un mensajeAnte el aparente fracaso del paro en la mayor parte del país, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, destacó vía Twitter que ése era "un mensaje que está dando el pueblo boliviano a quienes convocan a paros; el pueblo quiere trabajar por la reactivación económica".Otros ministros y líderes parlamentarios oficialistas acudieron también a la prensa para descalificar a la protesta, considerándola un intento de desestabilización del Gobierno y de búsqueda de impunidad para la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y otros procesados por el golpe y masacres de 2019."El paro no tiene más motivos que tratar de dañar al Gobierno, a la reactivación económica, y lograr inmunidad para los delitos políticos y comunes ocurridos durante y después del golpe de 2019", dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.Señaló que las protestas contra supuestas violaciones de derechos de la expresidenta Jeanine Áñez, en detención preventiva desde marzo, ya no tenían razón de ser después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazara la semana pasada su solicitud de medidas cautelares.Sobre las protestas contra la ley de combate a las ganancias ilícitas, Lima insistió en que esa norma es constitucional y llamó a los sectores descontentos a participar en las negociaciones abiertas en el parlamento.

Tomas Bonzon El pueblo habló, a joderse delincuentes

