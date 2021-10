https://mundo.sputniknews.com/20211011/putin-el-potencial-de-no-alineacion-tiene-alta-demanda-en-la-situacion-actual-1116951979.html

Putin: el potencial de no alineación tiene alta demanda en la situación actual

Putin: el potencial de no alineación tiene alta demanda en la situación actual

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un mensaje a los participantes de la reunión que se celebra con motivo del 60 aniversario del... 11.10.2021, Sputnik Mundo

En un texto publicado en la web del Kremlin, el presidente ruso dice que el Movimiento de Países No Alineados juega un importante papel en los asuntos internacionales, defiende de modo consecuente los principios de igualdad de los Estados, del respeto a su soberanía y los intereses legítimos y se manifiesta a favor de sostener un constructivo diálogo multilateral en estricta correspondencia con la Carta de la ONU."Hoy, cuando la situación en el mundo se torna cada vez más turbulenta y la Humanidad se ve obligada a afrontar un número siempre mayor de amenazas y desafíos, resulta especialmente demandado el potencial positivo de este Movimiento. Esta prestigiosa y representativa estructura juega un papel activo en la eliminación de las situaciones críticas, hace un sustancial aporte a los esfuerzos colectivos de edificación de un orden mundial más democrático y estable y de fortalecimiento de la confianza y la comprensión mutua entre los miembros de la comunidad internacional", comentó el mandatario.Rusia obtuvo hace poco el estatus de país observador en el Movimiento No Alineado, señaló Putin.El Movimiento de Países No Alineados se creó en septiembre de 1961, en la Conferencia de Belgrado, en medio de la Guerra Fría. Lo integraron los Estados que no querían ingresar ni en la Alianza Atlántica ni en el Pacto de Varsovia, en particular Yugoslavia (hoy desaparecida), la India y Egipto.Actualmente lo componen 120 países que se negaron a unirse a los bloques militares, así como 17 Estados y nueve organizaciones internacionales con estatus de observadores.

