Procuraduría de Bolivia inicia recuento de actas anuladas en elecciones de 2019

"En el pueblo ha quedado una duda de si ha existido o no un fraude electoral. A partir de hoy (...) vamos a verificar si estas actas han sido producto de engaño o no", dijo el procurador Wilfredo Chávez al inaugurar el proceso, al que no asistían autoridades electorales ni representantes de la oposición.La revisión de las actas de la votación, sin valor legal, se sumaba a varias iniciativas del oficialismo para poner fin a la polémica sobre las supuestas irregularidades que la oposición utilizó como bandera para llamar a las protestas que terminaron con el derrocamiento de Morales.Los dos partidos opositores representados en el parlamento, Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y Creemos del gobernador Luis Fernando Camacho de Santa Cruz (este), no participaban en la revisión pese a que fueron invitados, señaló Chávez, un exabogado de Morales.La revisión de las aproximadamente 35.000 actas de votación estaba a cargo de un grupo de expertos y decenas de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto, ciudad en la que está la sede de la Procuraduría General.Fuentes de esa oficina dijeron que el recuento consistía básicamente en una comparación de los resultados consignados en las actas de votación, disponibles por ley en un archivo público digital del Tribunal Supremo Electoral, y el cómputo oficial de las elecciones cuestionadas.Ese cómputo dio ganador a Morales, con diferencia suficiente para evitar una segunda vuelta, pero la oposición no lo aceptó arguyendo un fraude, tras lo cual un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que había detectado "irregularidades".El informe de la OEA fue refutado por varias investigaciones de universidades estadounidenses y organismos internacionales, incluso una auditoría de la Universidad de Salamanca, España, con base en la cual la Fiscalía General de Bolivia cerró un proceso por fraude que enfrentaban exautoridades electorales del país.El procurador Chávez también descalificó al informe de la OEA, denunciando que esta organización "estafó a Bolivia" al señalar un supuesto fraude tras analizar solo 226 de las 35.000 actas de votación.

