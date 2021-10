https://mundo.sputniknews.com/20211011/ocho-obispos-mexicanos-son-investigados-por-encubrir-abusos-sexuales-1116970867.html

Ocho obispos mexicanos son investigados por encubrir abusos sexuales

Ocho obispos mexicanos son investigados por encubrir abusos sexuales

Al menos ocho obispos mexicanos son investigados acusados de encubrir a sacerdotes denunciados por abuso sexual, informó el nuncio apostólico Franco Coppola. 11.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-11T18:00+0000

2021-10-11T18:00+0000

2021-10-11T18:00+0000

américa latina

iglesia católica

abuso infantil

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1116971319_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_7004a4ae88dd99cf1c7492a1bfd3f97f.jpg

El enviado diplomático del Vaticano dio a conocer algunas de las cifras más recientes en materia de persecución del abuso sexual infantil dentro de la iglesia católica.Coppola detalló que en total son ocho los obispos mexicanos investigados por encubrimiento, de los cuales sólo cinco casos han llegado hasta el Vaticano. El resto siguen siendo del ámbito de las autoridades eclesiásticas mexicanas.Asimismo, indicó que el más reciente informe indica que existen 328 sacerdotes acusados de pederastia, de los cuales sólo 134 fueron separados del sacerdocio por considerarse agresores seriales. Además, se registra un incremento del 50% en el número de denuncias presentadas, en comparación con el último informe presentado hace dos años.Sin embargo, pese a la cifra, el representante del Vaticano en México afirmó que no se conocen las cifras reales y las que se tienen podrían reflejar sólo una pequeña parte de todos los casos.Al respecto, el Centro Católico Multimedial declaró en un posicionamiento del 10 de octubre que a pesar de los esfuerzos de la iglesia católica para atender el problema de abuso sexual."Aunque se ha pretendido dar cifras de los abusos, la realidad es que la iglesia mexicana no tiene bases contundentes que den una radiografía precisa del problema", se lee en comunicado.El CCM consideró que entre los problemas que impiden un diagnóstico y atención correcta del problema están "las instancias diocesanas, religiosas y la libre discrecionalidad de algunos de los obispos"."Sin una colaboración efectiva con autoridades civiles y penales, a esto se suma la impunidad en la que viven muchos delincuentes alojados en congregaciones religiosas bajo el fuero del encubrimiento que los obispos no pueden tocar. ¿Podría llegar el día de un informe similar en México? Esa es una probabilidad muy lejana para nuestra realidad", cuestionó el organismo en referencia al Informe Sauvé, presentado en Francia, donde se expone abusos de la iglesia católica en dicho país.

https://mundo.sputniknews.com/20211004/los-papeles-de-pandora-sacan-a-la-luz-las-transferencias-millonarias-de-los-legionarios-de-cristo-1116726646.html

https://mundo.sputniknews.com/20211007/terremoto-en-la-iglesia-catolica-por-escandalo-de-curas-pedofilos-en-francia-1116866718.html

Daniel Sánchez Trejos Apoyo las acciones a investigar. Una camarilla de FALSOS PROFETAS se han instalado en los corredores de la Iglesia Católica y hay que SACARLOS A LÁTIGO.

1

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iglesia católica, abuso infantil, méxico