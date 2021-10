https://mundo.sputniknews.com/20211011/negacionismo-de-la-vacuna-sputnik-v-pone-a-occidente-en-situacion-ridicula-1116970975.html

Negacionismo de la vacuna Sputnik V pone a Occidente en situación ridícula

El ridículo de la política ante la cienciaMotivaciones políticas. Son las únicas posible que tiene Occidente y que ejecutan en países occidentales para no aprobar el uso de la vacuna rusa anticovid Sputnik V. Y lo hace con presuntos pretextos de carácter sanitario, que son un 'fake'.Es algo que se ve cada vez con mayor claridad y pone a Occidente en una situación de vergüenza ajena. De hecho, días atrás el canciller ruso, Serguéi Lavrov, ridiculizó las actitudes hipócritas respecto a la Sputnik V en Europa:"Hay casos graciosos. Por ejemplo, los diplomáticos franceses que trabajan aquí en Rusia y están vacunados con la Sputnik V pueden viajar a la mayoría de los países. Pero nuestros diplomáticos que trabajan en París, vacunados con la Sputnik V, no pueden ir ni a un restaurante, a ningún lugar. Me he hecho muy amigo de mi colega de San Marino. Es un país pequeño, pero están totalmente vacunados con la Sputnik V, incluso tienen mucho turismo médico, como se dice, turismo de vacunas, desde Italia. Pero ellos usan sus certificados para viajar sin problemas a Italia, y después de Italia, aparentemente, tampoco hay más fronteras dentro de la UE para ellos. Estuve en Roma en agosto y le pregunté a Luigi Di Maio, el ministro de Relaciones Exteriores: '¿Cómo es que es la misma vacuna, el mismo tipo de 'humanoide', es decir, el ser humano, y de alguna manera no funciona?' Me dice: 'Hemos pensado, y probablemente prohibiremos en noviembre a los sanmarinenses viajar a Italia'. Así que es ese tipo de lógica al revés".Una de las pruebas contundentes de la seguridad y eficacia de la Sputnik V es que este hecho –tal y como se dio a conocer este mes de octubre– fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud [OMS]. El Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, desarrollador de la Sputnik V, calificó como "importante" la postura asumida por la Organización Mundial de la Salud, al tiempo que el director de un laboratorio de este Centro, Vladímir Guschin, no descartó que se llegue "al final de 2021 teniendo reconocida" esta vacuna.Mientras, parece que algo empieza a moverse también en el seno de la Agencia Europea de Medicamentos [EMA], cuyos representantes, junto con los de la OMS, llegaron a Rusia el pasado mes de junio para inspeccionar el proceso de producción del biológico. Tras la visita, publicaron un informe preliminar en el que anunciaron haber registrado varios problemas en la producción del fármaco en Rusia, la mayoría de los cuales estaban relacionados con la protección del medio ambiente. Los expertos también se refirieron a "problemas con la trazabilidad completa, la identificación y el historial de lotes" de la vacuna.Todos los problemas detectados pronto fueron resueltos, según el portavoz del Kremlin, Dmítri Peskov. Y de acuerdo a un mensaje que hace unos días recibió la agencia Sputnik de parte de la Agencia EMA, próximamente ésta podría realizar nuevos viajes de inspección a Rusia para evaluar la calidad del inmunizante ruso, habiendo probabilidad de que se autorice su uso en el bloque comunitario. Así lo dan a entender las palabras que nos ofreció el español Pedro Mouriño, cónsul honorario de Rusia para Galicia y presidente del grupo empresarial IberAtlantic, socio del Fondo Ruso de Inversión Directa, entre cuyas funciones está la comercialización de la Sputnik V.La Unión Europea se incendia"Los europeos corren el riesgo de convertirse cada vez más en un objeto y no en un actor en los asuntos internacionales, reaccionando a las decisiones de otras personas, en lugar de conducir y dar forma a los eventos nosotros mismos". Lo declaró el Alto Representante de la Diplomacia Europea, el español Josep Borrell.Hace estas declaraciones cuando todavía sale humo del incendio que provocaron EEUU, Reino Unido y Australia al formar la alianz militar AUKUS, que conllevó la traición a Francia, el aliado más antiguo que tiene el país del Tío Sam.Por si fuera poco, también tiene lugar en momentos en que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha declarado "profundamente preocupada" por la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que establece la preponderancia de la ley y los tribunales de este país sobre los tratados y las sentencias de la justicia europea. El diario El Mundo de España advierte que "Polonia ha cruzado las líneas rojas con un paso que sitúa al país, si no al borde de su salida del club comunitario, al menos en una situación insostenible, frente a lo cual Bruselas está obligada a actuar con diligencia y contundencia si quiere frenar un efecto dominó en otros Estados miembros".Y luego está Hungría, que mantiene, junto con Polonia, un envite con la UE por la una ley, por la cual la UE amenaza con bloquear a Budapest el fondo de recuperación. En una entrevista publicada por el diario ABC de España, le preguntan a Szijjártó: "¿Hasta dónde llegará Hungría en defensa de esa ley y su pulso con la UE?". Y su respuesta es contundente y esclarecedora:"No habrá cesión alguna. No cederemos acerca del futuro y seguridad de nuestros niños. Es un derecho exclusivo de los padres la educación sobre orientación sexual a sus hijos y nadie más, ninguna ONG, interferirá. Los padres son quienes mejor conocen a sus hijos y cuándo darles esa educación y en qué forma. Rechazo las acusaciones que presentan esta ley como anti-LGBT, porque no dice nada de los sentimientos entre adultos ni con quién conviven. Solo que la educación sexual de los menores corresponde a los padres. La UE simplemente hace chantaje. Von der Leyen iba a anunciar en Budapest el acuerdo para el fondo, pero al aprobarse la ley la Comisión lo paralizó. Puso sobre la mesa problemas artificiales y dejó claro que no nos daría el dinero si no la retirábamos. El fondo no tiene nada que ver con la ley, la confusión entre ambas cosas va contra cualquier normativa de la UE. Ahora bien, esto no nos frena. La economía húngara crece muy rápido y los inversores tienen gran confianza. Tenemos dinero para empezar los proyectos previstos.Después está Austria. El sábado, su canciller federal, Sebastian Kurz, anunció su decisión de dimitir en medio de una investigación por delitos de corrupción abierta en su contra por la Fiscalía Anticorrupción que confirmó haber abierto una investigación contra Kurz y sus nueve colaboradores por sospechas de soborno y corrupción. La oposición austriaca llamó a Kurz a renunciar al cargo. El propio Kurz rechazó como falsas las acusaciones en su contra.Prensa occidental aprovecha Premio Nobel de la Paz para atacar a PutinEl otorgamiento del premio Nobel de la Paz de este año a un periodista ruso crítico con la gestión del presidente, Vladímir Putin, fue aprovechado inmediatamente por la prensa occidental para redoblar sus ataques contra el jefe del Kremlin. Una concesión que, según publicaron diferentes medios, reconoce el 'atrevimiento' del galardonado para cuestionar al "todopoderoso Vladímir Putin" y sus "controvertidas operaciones militares, tanto dentro, como fuera del país".Al respecto, el intelectual español Joan Carrero calificó de "escandalosas" este tipo de afirmaciones. "Vladímir Putin lo único a donde ha acudido ha sido a Siria, y me hubiese gustado y encantado que hubiese acudido también Rusia a Libia", manifestó, al enfatizar que la presencia del contingente militar ruso se hizo "al pedido del legítimo Gobierno sirio".En este contexto, Carrero –postulado al premio Nobel de la Paz en 2000– manifestó que la entrega al expresidente estadounidense Barack Obama de este premio supuso "un punto de inflexión por lo descarado que fue".Agregó que este hecho constituyó una "traición" del legado de Alfred Nobel, cuya idea era que "se le debe conceder el Premio Nobel de la Paz a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes, y la celebración y promoción de procesos de paz".Unos criterios a los que responde la candidatura del mandatario ruso, reiteró Carrero. "Gracias a Vladímir Putin no tenemos en este momento un mundo totalmente unilateral y totalmente dominado por Occidente", señaló Carrero.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

