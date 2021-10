"Menudo robo": la gran polémica de la final de la Liga de Naciones entre España y Francia

https://mundo.sputniknews.com/20211011/menudo-robo-la-gran-polemica-de-la-final-de-la-liga-de-naciones-entre-espana-y-francia-1116951723.html

Los seguidores de la selección española trinan tras ver el último gol de Francia en la Liga de Naciones. Consideran que debería haber sido anulado al... 11.10.2021, Sputnik Mundo

Casi una década pasó antes de que España volviese a una final. El domingo 10 de octubre La Roja volvió a pelear por un título internacional. Lo hizo por la Liga de Naciones de la UEFA. El último escollo fue Francia. Un obstáculo que el equipo que dirige Luis Enrique no fue capaz de sortear.Eso sí, no por falta de juego. La selección española cuajó un partido notable sobre el césped de San Siro. Tras un inicio titubeante, el equipo comenzó a dominar a la última campeona del mundo, desaparecida del mapa durante buena parte del primer tiempo. Sin embargo, el gol no llegaba. Tras el descanso, aparecieron los tantos. Primero, Oyarzábal batió a Lloris para poner el 1-0 en el marcador. Dos minutos después, Benzema estropeaba la felicidad española con un gran disparo. Con las tablas en el luminoso, el encuentro se volvió loco. España buscaba el control, Francia la contra. En uno de los envites del conjunto que entrena Deschamps se produjo la acción más polémica del partido.En el minuto 80, Mbappé anotó el segundo gol francés tras un pase de Theo Hernández. Nada más marcar, los jugadores de España reclamaron al colegiado que el delantero estaba en fuera de juego. Sin embargo, el VAR validó la posición del artillero galo. La explicación del árbitro fue sencilla: Eric García había tocado el balón para cortar el pase, por lo que se habilitaba la acción. No importaba que Mbappé estuviera fuera de juego o no."Se considerará que el jugador en fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una 'salvada' por parte del adversario", señala el reglamento de la UEFA IFAB. Se define como 'salvada' cualquier acción de un jugador que intenta desviar la pelota cuando va hacia la portería, siempre que no lo haga con brazos o manos, excepto el guardameta.La discusión estaba servida. En España, no se comprende la decisión tomada por el árbitro. Centenares de personas han comentado la acción vía redes sociales. Escriben al amparo de una tendencia nombrada como 'atraco'. Hashtag en el que también han incluido la mano de Koundé en la primera parte, la cual no fue señalada como penalti para la Roja.España intentó remontar el partido en los últimos minutos. Oyarzábal tuvo una gran oportunidad que acabó en las manos del cancerbero de Francia. Pero, el cronómetro se paró con el 1-2 en Milán. Francia se alzó con la segunda edición de la Liga de Naciones de la UEFA. España se quedó con la plata y la miel en los labios tras realizar un gran partido. Todavía padece de falta de gol, pero reivindicó su posición en la esfera futbolística mundial. Tal vez, no tenga que pasar una década más para ver a La Roja en una gran final.

