'Maravilla' Martínez: "Me dijeron que podía morir y lo dejé, no me gusta perder ni a las canicas"

Sergio 'Maravilla' Martínez empezó a boxear tarde, cuando tenía 20 años, y gracias a un tío que le enseñó. Cuenta a 'Sin Tapujos' que quería ser futbolista... 11.10.2021, Sputnik Mundo

Ganó el título mundial hasta en cinco ocasiones en las categorías de peso medio y superwelter, y a lo largo de su carrera ha acumulado más de una veintena de títulos. "El boxeo me salvó", cuenta el argentino en esta entrevista con Sputnik. Y le salvó porque Sergio Martínez se quedó mudo, literalmente, cuando era un niño y su familia se trasladó a vivir al campo. Algo que, según cuenta el deportista, le provocó una depresión infantil: "Volví a hablar cuando empecé a boxear", confiesa.Su gancho infalible provocó que en seguida le apodaran Maravilla y su ascenso fue meteórico. En 2002, con apenas 1.800 euros en el bolsillo dejó atrás la Argentina de la crisis económica y del corralito, se mudó a Europa, primero a Italia y luego a Madrid, donde aparte de sus ganas de comerse el mundo, no contaba con nada más: "Trabajé de portero de discoteca y de gogó. Robaba en el supermercado y gracias a Dios que encontré Cáritas para poder comer".En 2014, ahogado por las lesiones, dejó el boxeo. Le habían dicho que iban a cortarle una pierna y que podía morir. Se retiró "ofendidísimo" con este deporte, pero empezó a escribir monólogos y a los seis meses ya triunfaba sobre los escenarios como actor. También escribió un libro sobre su vida, Corazón de Rey, que fue un bestseller mundial; y ahora, con 46 años de edad y tras haber adelgazado 25 kilos a marchas forzadas, ha vuelto a ponerse los guantes y a subirse al ring; y por el momento, no hay rival que se le resista."He vuelto para ser otra vez el número uno del mundo. Muchos me dijeron que no iba a poder y como desafío es espectacular".

