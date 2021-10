https://mundo.sputniknews.com/20211011/las-autoridades-filipinas-saludan-la-entrega-del-premio-nobel-a-maria-ressa-1116955151.html

Las autoridades filipinas saludan la entrega del Premio Nobel a María Ressa

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades de Filipinas están felices de que María Ressa, cofundadora del sitio web filipino de noticias Rappler, haya ganado del Premio... 11.10.2021, Sputnik Mundo

No obstante, indicó que las autoridades no están de acuerdo con las acusaciones de presión sobre los medios en el país, al subrayar que la decisión de no prolongar la licencia de la cadena ABS-CBN en 2020 fue tomada por el Congreso de Filipinas sin autorización del poder ejecutivo, que "no tiene autoridad para hacerlo"."La libertad de prensa está viva y [la entrega del] Premio Nobel a María Ressa lo confirmó", enfatizó.María Ressa, conocida por sus criticas al presidente actual Rodrigo Duterte, fue acusada en Filipinas de difamación, pero recibió una condena condicional y permanece en libertad.El premio Nobel de Paz 2021 fue entregado también al redactor jefe y fundador del diario ruso Novaya Gazeta, Dmitri Murátov.

