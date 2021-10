https://mundo.sputniknews.com/20211011/la-reforma-de-carabineros-de-chile-vuelve-al-debate-tras-la-muerte-de-una-manifestante-1116982892.html

La reforma de Carabineros de Chile vuelve al debate tras la muerte de una manifestante

La reforma de Carabineros de Chile vuelve al debate tras la muerte de una manifestante

La estudiante de derecho y miembro de la brigada de derechos humanos Defensoría Popular fue asesinada en plena Alameda, la principal arteria de la capital chilena, en el marco de la contínua represión ejercida por las Fuerzas Especiales de la Policía, Carabineros de Chile.Cortés perdió la vida tras recibir el impacto de múltiples proyectiles en el cuello. Fue socorrida en el lugar por brigadistas de primeros auxilios civiles, en primera instancia, quienes denunciaron el entorpecimiento en las tareas de asistencia médica por parte de efectivos policiales.Versión policialEl general jefe de Zona Metropolitana de Carabineros de Chile, Enrique Monrás, sostuvo que el incidente se originó debido a la "acción de un grupo de encapuchados, que atacó constantemente a personal de Carabineros con fuegos artificiales", sostuvo la institución a través de sus redes sociales oficiales.Sin embargo, la propia madre de Denisse Cortés aseguró en declaraciones a TeleSur que "le dicen a todo el mundo que fue por un fuego artificial. Nadie lo cree", poniendo inmediatamente en duda la versión oficial entregada por la policía.Reforma de CarabinerosEn conversación exclusiva con Sputnik, la politóloga chilena de la Universidad de Concepción Susana Riquelme se refirió a la necesidad de "reforma o refundación" de la fuerza policial chilena.La politóloga, especialista en Política y Gobierno, asegura que es de suma importancia la discusión sobre una reforma o refundación de Carabineros dado su rol en extremo represivo, en el contexto del estallido social de 2019 en adelante.Respecto al asesinato aún no esclarecido de Denisse Cortés en la Marcha de la Resistencia Indígena, para Riquelme se inscribe dentro del marco de inseguridad y violencia que esta institución ha generado en Chile, "especialmente en el contexto de manifestaciones populares, en las cuales, se desatan actos de represión desmedidos que rayan en violaciones a los derechos humanos".Candidatos presidenciales y reforma de CarabinerosLa reforma o refundación de Carabineros se está abordando especialmente a través del proceso constituyente, "porque efectivamente, el Gobierno de Chile no está dispuesto a tomar este tipo de decisiones", afirma."Es un proceso que no va a estar zanjado muy rápidamente, pero apunta hacia allá [reforma]", sostiene la politóloga.Entre los candidatos presidenciales, "de momento, quien ha sido más enfático con una reforma ha sido Gabriel Boric", candidato del pacto izquierdista Apruebo Dignidad.En contrapartida, "a diferencia de [José Antonio] Kast, que es el candidato de la extrema derecha, que plantea una defensa en torno a la fuerza policial y en particular de Carabineros", afirma Riquelme.La politóloga se refirió a la sensación de "impunidad e injusticia" que impera entre la ciudadanía, en un escenario donde no existen procesamientos formales a los altos rangos de la institución, ni responsabilidades declaradas."El cambio que se requiere es inminente, y no solamente por el tema de violaciones a los derechos humanos, que ha sido brutal, sino además por temas de corrupción en los que han estado involucrados los Carabineros durante el último tiempo", puntualizó la politóloga chilena.

